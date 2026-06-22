Jeremy Doku abandonaría la concentración de Bélgica para estar en el nacimiento de su hijo

Jeremy Doku, delantero de 24 años del Manchester City y de la Selección de Bélgica, abandonaría la concentración del conjunto europeo en la Copa del Mundo para acompañar a su esposa, Shireen Raymond, en el nacimiento de su primer hijo. El extremo fue baja el pasado domingo 21 de junio en el partido en el que los belgas empataron 0-0 contra Irán en Los Ángeles por esta misma razón. El seleccionado dirigido por Rudi García extrañó la creatividad de Doku en un partido donde el cerrojo iraní pudo contener el cero, siendo liderados por el experimentado guardameta Alireza Beiranvand. Un equipo flamenco que jugó bien, con apariciones destacadas de Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois que, igualmente, no le alcanzó para ganar ante los persas sin la magia de Jeremy.

Aquí es donde se forma el dilema: ¿cumplir con tu profesión o priorizar un momento único en tu vida personal?, al parecer, Doku lo tiene claro. Ya el atacante de ascendencia ghanesa planea viajar en las próximas horas desde Seattle, Estados Unidos, hacia Manchester, Inglaterra, ciudad donde está instalado con su mujer. La federación belga apoyó al jugador con su decisión, empero, las críticas no se hicieron esperar. Algunos recordaron casos como los de Ostigaard de Noruega o el de Juan Camilo “Cucho” Hernández de Colombia, jugadores que siguieron el parto de sus hijos desde videollamada en la concentración de su país. Sin embargo, se asegura que Doku irá al nacimiento y volverá para los dieciseisavos de final, el meollo es que Bélgica aún no tiene su tiquete asegurado para esta fase del torneo. Una de las personas que apuntó contra Jeremy fue la periodista francesa de L’Equipe, France Pierron: “¿De verdad me estás diciendo que estos jugadores lo han sacrificado todo para venir al Mundial y tú te vas solo para cortar un cordón umbilical? Tienes la suerte de jugar en un Mundial. Es un privilegio increíble, y cientos de futbolistas harían cualquier cosa por estar en tu lugar. Puede que esa oportunidad no se vuelva a presentar nunca más en tu vida”.