Jeremy Doku abandonaría la concentración de Bélgica para estar en el nacimiento de su hijo

Jeremy Doku, delantero de 24 años del Manchester City y de la Selección de Bélgica, abandonaría la concentración del conjunto europeo en la Copa del Mundo para acompañar a su esposa, Shireen Raymond, en el nacimiento de su primer hijo. El extremo fue baja el pasado domingo 21 de junio en el partido en el que los belgas empataron 0-0 contra Irán en Los Ángeles por esta misma razón.
El seleccionado dirigido por Rudi García extrañó la creatividad de Doku en un partido donde el cerrojo iraní pudo contener el cero, siendo liderados por el experimentado guardameta Alireza Beiranvand. Un equipo flamenco que jugó bien, con apariciones destacadas de Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois que, igualmente, no le alcanzó para ganar ante los persas sin la magia de Jeremy.