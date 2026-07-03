El algoritmo de la ilusión: la inteligencia artificial predijo el resultado de Colombia vs. Ghana, ¿quién pasará a octavos?

La Selección Colombia se juega este viernes 3 de julio su permanencia en el Mundial 2026. El Arrowhead Stadium de Kansas City será el escenario donde el conjunto de Néstor Lorenzo buscará su tercer pase a los octavos de final -en la historia- frente a Ghana.
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Aunque el favoritismo histórico y el rendimiento en la fase de grupos respaldan al equipo sudamericano que disputa actualmente su séptimo mundial en la historia, los datos y la tecnología ya tienen su propio veredicto.
Tres de los modelos de inteligencia artificial más avanzados y consultados por los usuarios de todo el mundo coincidieron de forma unánime en el marcador exacto, pero difieren en las probabilidades y los riesgos del encuentro.