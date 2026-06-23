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Del doblete a la sequía: Harry Kane perdonó en el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana y se acercan a los 16vos

Inglaterra no pasó del empate sin goles ante una combativa Ghana en Foxborough, y aunque los de Thomas Tuchel acarician los dieciseisavos de final, el capitán inglés perdonó en el último suspiro el gol de la clasificación.

  • El 0-0 ante Ghana deja a los británicos en la cima, pero obligados a sellar su boleto a la siguiente ronda el próximo sábado ante Panamá en Nueva York. FOTO: AFP
    El 0-0 ante Ghana deja a los británicos en la cima, pero obligados a sellar su boleto a la siguiente ronda el próximo sábado ante Panamá en Nueva York. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 14 minutos
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Harry Kane y sus Three Lions se estrellaron este martes 23 de junio con la defensa de Ghana, con la que empataron sin goles cerca de Boston, pero quedaron en buena posición para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial.

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El capitán de Inglaterra se fue en blanco en Foxborough, Massachusetts, y desentonó de los otros astros que participan en la Copa del Mundo, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, que no se cansan de pasar por la caja registradora de goles.

Combativo y solidario como siempre, la estrella del Bayern Munich estuvo bien marcada por la zaga de las Estrellas Negras, que además trabaron el mediocampo inglés y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos gracias a la velocidad al contragolpe de Antoine Semenyo.

Los campeones mundiales en 1966, sin embargo, apretaron en la parte final y estuvieron muy cerca de romper el cero a través de Bukayo Saka, pero el portero atajó (86’), un palo de Nico O’Reilly (87’) y una opción clara desperdiciada por Kane (87’).

El capitán no tuvo el tino del debut, cuando marcó un doblete en la victoria categórica contra la Croacia de Luka Modric (4-2), un triunfo que impulsó a su país como uno de los aspirantes al título en Norteamérica.

A diferencia del debut goleador de los ingleses frente a Croacia, este partido fue un choque táctico muy cerrado. Inglaterra batió un récord histórico en los Mundiales al registrar un 78.8% de posesión, la cifra más alta registrada para un equipo que se queda sin marcar en este torneo.

Apoyada en masa por sus hinchas a las afueras de Boston, la selección que dirige el alemán Thomas Tuchel sigue al frente del Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Les siguen Croacia y Panamá, que se enfrentan este martes en Toronto, con un punto cada una, a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.

Inglaterra culminará la ronda de grupos contra los centroamericanos el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. El mismo día, los africanos se batirán con los croatas en Filadelfia.

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