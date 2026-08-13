Lo condenaron a 16 años de cárcel por asesinar a un joven que bailó con su expareja en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 16 años y 8 meses de prisión a Yelwin Pineda Muñoz, quien fue hallado responsable del asesinato de un joven de 23 años ocurrido en el barrio Calasanz, en el occidente de Medellín.
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La decisión se produjo luego de que el juez avalara el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio agravado.