Colombia sumará 58 millones de pies cúbicos de gas con ampliación de licencia a planta Spec de Cartagena

Colombia aumentará su capacidad de suministro de gas natural con la modificación de la licencia ambiental de la Terminal de Regasificación SPEC LNG, ubicada en Cartagena.
La decisión fue celebrada por la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), al considerar que permitirá incorporar nueva oferta de gas al sistema energético nacional y fortalecer el respaldo para la generación eléctrica durante periodos de sequía.
La autorización quedó establecida mediante la Resolución 002149 del 11 de agosto de 2026, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
El proyecto permitirá agregar 58 millones de pies cúbicos día (MPCD) de gas natural, principalmente para atender la demanda de los usuarios del servicio de energía eléctrica y del sector industrial.
La modificación de la licencia también autoriza la construcción de un nuevo gasoducto de 9,3 kilómetros de longitud y 24 pulgadas de diámetro. Esta infraestructura permitirá aumentar la capacidad de transporte entre la terminal de SPEC y el sistema nacional de transporte.
Le puede gustar: Gremios piden frenar liquidación de Air-e y MinMinas asegura que no se hará en este Gobierno
Además, el proyecto contempla una nueva estación de compresión, infraestructura para regulación y medición y la incorporación de un nuevo buque de almacenamiento, conocido como FSO.