JEP responde a De la Espriella: ¿qué dijo sobre la independencia judicial y las víctimas?

La relación entre el nuevo Gobierno de Abelardo De la Espriella y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó con diferencias de fondo.
El presidente del tribunal de paz, magistrado Alejandro Ramelli, respondió a los cuestionamientos planteados por el mandatario durante su discurso de posesión y pidió que cualquier relación entre el Ejecutivo y la JEP esté marcada por el respeto a la separación de poderes y la independencia judicial.
En entrevista con Caracol Radio, Ramelli se refirió a las declaraciones de De la Espriella, quien anunció que revisará “con absoluto rigor” la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que, según dijo, “nació desconociendo la voluntad popular”.
Frente a esa posición, el magistrado sostuvo que espera que la relación institucional se desarrolle dentro del marco constitucional. “Yo confiaría en que sea una relación basada en el respeto, en la separación de poderes, en la garantía absoluta de la independencia de la autonomía judicial, que es lo que manda la Constitución”, afirmó Ramelli.
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