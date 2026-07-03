Gustavo Puerta, pieza clave de Colombia, lanza un mensaje contundente antes del duelo con Ghana

“Sabemos de la dificultad del partido. Va a ser un encuentro complicado, como todos los que hemos jugado hasta ahora”, afirmó.

El volante reconoció que el equipo es plenamente consciente de la exigencia del compromiso y de las dificultades que planteará el conjunto africano.

La fase de grupos quedó atrás. Para la Selección Colombia comienza el momento de la verdad en el Mundial. Los errores ya no tienen margen de corrección y cada partido representa una final. Así lo entiende Gustavo Puerta, una de las grandes apariciones de la Tricolor en el torneo, quien transmitió tranquilidad y confianza antes del choque frente a Ghana por los dieciseisavos de final.

Puerta espera un rival que priorice el orden defensivo antes que asumir riesgos. Por eso considera que la paciencia será una de las principales virtudes que deberá tener Colombia para encontrar el camino hacia la victoria.

“Creo que se van a plantar en un bloque muy bajo. Tenemos que tener esa calma que tuvimos contra Congo. Pienso que es un rival similar. Si tenemos paciencia con el balón, los espacios terminarán apareciendo”, explicó.

La Selección ha generado numerosas ocasiones de gol durante el campeonato, aunque en varios pasajes ha encontrado rivales muy cerrados. En ese contexto, Puerta destacó una herramienta que el equipo ha venido fortaleciendo durante el Mundial: el remate de media distancia.

El mediocampista considera que ese recurso puede convertirse en la llave para abrir partidos cerrados como el que esperan frente a Ghana.

“La media distancia siempre va a ser un arma positiva. Contra este tipo de rivales puede ayudar a destrabar un partido complicado. Es muy importante y creo que la hemos mejorado partido tras partido. Espero que en este encuentro podamos abrir el marcador de esa manera”, señaló.

Aunque desde el entorno futbolístico muchos ya lo consideran el hombre que le da equilibrio al funcionamiento de Colombia, Puerta evita cualquier protagonismo individual.

Con apenas unos partidos mundialistas, el volante ha mostrado personalidad para recuperar balones, iniciar las transiciones ofensivas y darle salida limpia al equipo, funciones que lo han convertido en una pieza fundamental.

Sin embargo, él prefiere centrar el mérito en el trabajo colectivo.

“Solo vengo haciendo el trabajo que me pidió el profesor. Estoy muy contento por los partidos que he hecho, pero eso ya pasó. Ahora únicamente estoy enfocado en Ghana y en ayudar al equipo a ganar.”

Su discurso refleja la misma madurez que ha exhibido dentro del campo. Lejos de dejarse llevar por los elogios, insiste en vivir el presente partido a partido.

Uno de los aspectos que más destaca Puerta es el apoyo permanente que ha recibido por parte de los jugadores con mayor recorrido dentro de la Selección.

Lejos de cargarlo de presión, los referentes le han transmitido confianza para que juegue con naturalidad.

“El respaldo que me han dado todos los compañeros ha sido increíble. Me dicen que disfrute el Mundial, que juegue como sé hacerlo. Esa confianza para mí ha sido muy importante y creo que lo he demostrado.”

Esa tranquilidad también se refleja en la forma como asume el reconocimiento que ha despertado durante el campeonato.

“La verdad es que lo tomo con mucha calma y mucha humildad. Tal vez desde adentro no veo todo lo que se dice sobre lo que vengo haciendo, pero espero seguir realizando el Mundial que llevo y continuar ayudando a Colombia, que es lo más importante.”

Uno de los temas recurrentes antes del partido ha sido la fortaleza física del conjunto africano. Sin embargo, Puerta descartó cualquier preocupación por esa diferencia de talla o potencia.

Para el mediocampista, Colombia ha demostrado durante el torneo que también puede competir desde lo físico.

“Colombia tiene que estar preparada para cualquier tipo de partido. Nosotros también somos muy fuertes en ese aspecto y ya lo hemos demostrado. Lo más importante será mantener la concentración y seguir haciendo nuestro trabajo con el balón.”

Sin hacer demasiado ruido y con actuaciones cada vez más sólidas, Gustavo Puerta se ha convertido en una de las grandes noticias positivas de Colombia en este Mundial. Su capacidad para recuperar, distribuir y darle equilibrio al equipo lo ha llevado a consolidarse como uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo.