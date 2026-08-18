El Barcelona dio golpe en el mercado con mundialista: Rodri ya es azulgrana

El FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Rodrigo Hernández “Rodri”, reciente campeón mundial con España y que abandona el Manchester City inglés para unirse a los catalanes hasta el 30 de junio de 2030. La operación se dio por hecha hace varios días, especialmente luego de que el mediocampista de 30 años aterrizara el lunes en Barcelona y dijera que cumpliría “un sueño” con su incorporación al plantel de Hansi Flick. No se facilitaron detalles económicos del coste del traspaso. Pero ascendería, bonificaciones incluidas, a 76,5 millones de euros (88,5 millones de dólares), según dijo una fuente oficial del club inglés a la AFP. “Estoy muy feliz y contento con esta nueva etapa en mi carrera. Una nueva ilusión, una manera de volver a sentir cosas nuevas, a ilusionarse”, afirmó el jugador a los medios oficiales del Barcelona tras hacerse oficial su firma. “Vengo a aspirar a todo, a grandes cosas como la Champions (...) Llego a un club súper ambicioso, que va muy con el estilo de mi personalidad, así que intentaré ayudar en todo lo que pueda para conseguir los objetivos de esta temporada”, añadió.

ADN de la Roja

Rodri, Balón de Oro en 2024, llega al Camp Nou con la vitola de haber sido el capitán de España en el camino hacia el título en el Mundial 2026, donde el jugador madrileño fue premiado individualmente como el mejor del torneo. Unas semanas después del certamen en Norteamérica se reencuentra ahora en el Camp Nou con Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García y el arquero Joan García, todos ellos también coronados con la Roja de Luis de la Fuente en Nueva Jersey. No así con Ferran Torres, autor del gol decisivo de la final ante Argentina (1-0) y que abandonó el Barcelona el sábado para unirse al Paris Saint-Germain. “Llego a un vestuario que conozco perfectamente, por lo que me ayudará en la integración. Lo que me preocupa son las bromas de los primeros días”, afirma Rodri. Hace apenas un mes, el talentoso mediocampista estuvo muy cerca de unirse al gran rival Real Madrid, según la prensa deportiva de la capital española.

Regreso a España

Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Rodri se reveló en el Villarreal, con cuyo primer equipo jugó entre 2015 y 2018. Volvió luego al Atlético (2018-2019), su última experiencia española antes de fichar por el Manchester City de Pep Guardiola, donde jugó desde entonces. El palmarés de Rodri destaca sobre todo por sus éxitos con la selección de España, principalmente la Liga de Naciones de la UEFA en 2023, la Eurocopa 2024 y la apoteosis del Mundial 2026. En clubes, su primer éxito fue la Supercopa de Europa con el Atlético en 2018. Luego cargó catorce trofeos como jugador del Manchester City, incluidos cuatro en la Premier League, la Liga de Campeones europea y el Mundial de Clubes, estos dos últimos en 2023. Rodri fue además el autor del gol que dio a los Citizens su primer y único título de Champions, con un tanto al Inter de Milán (1-0) en Estambul.

Cualidades demostradas

Antes de alabar sus cualidades, el Barça hizo en su comunicado un repaso exhaustivo de la carrera de su nueva estrella y su paso por los diferentes equipos previo a este fichaje. “A pesar de ocupar una posición defensiva, también es capaz de incorporarse al ataque y marcar goles importantes. Además, destaca por su profesionalidad, humildad y capacidad de trabajo”, destacó. En una videollamada por Zoom organizada por ESPN con motivo del inicio de la liga española, el excapitán del Barça Carles Puyol fue preguntado sobre la llegada de Rodri, antes de que se hiciera oficial el fichaje. “Es una muy buena noticia para el Barcelona. Estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas del mundo”, estimó. “Da mucho equilibrio a los equipos y el sistema del Barcelona encaja perfectamente con su juego, lo ha demostrado en el Manchester City con Guardiola. El centro del campo ahora va a ser más fuerte”, apuntó. Rodri es el fichaje estrella del Barcelona para la nueva temporada, después de incorporar también a otros dos hombres de ataque, el alemán Karim Adeyemi y el inglés Anthony Gordon. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: