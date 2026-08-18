El Barcelona dio golpe en el mercado con mundialista: Rodri ya es azulgrana

El FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Rodrigo Hernández “Rodri”, reciente campeón mundial con España y que abandona el Manchester City inglés para unirse a los catalanes hasta el 30 de junio de 2030.
La operación se dio por hecha hace varios días, especialmente luego de que el mediocampista de 30 años aterrizara el lunes en Barcelona y dijera que cumpliría “un sueño” con su incorporación al plantel de Hansi Flick.
No se facilitaron detalles económicos del coste del traspaso. Pero ascendería, bonificaciones incluidas, a 76,5 millones de euros (88,5 millones de dólares), según dijo una fuente oficial del club inglés a la AFP.
“Estoy muy feliz y contento con esta nueva etapa en mi carrera. Una nueva ilusión, una manera de volver a sentir cosas nuevas, a ilusionarse”, afirmó el jugador a los medios oficiales del Barcelona tras hacerse oficial su firma.
“Vengo a aspirar a todo, a grandes cosas como la Champions (...) Llego a un club súper ambicioso, que va muy con el estilo de mi personalidad, así que intentaré ayudar en todo lo que pueda para conseguir los objetivos de esta temporada”, añadió.