Contraloría responsabiliza a Medimás y Esimed de presunto desfalco por $226.000 millones a la salud por irregularidades

La Contraloría General de la República determinó este martes 18 de agosto que la liquidada Medimás EPS, Estudios e Inversiones Médicas (Esimed) y seis de sus exdirectivos deben responder por $226.718 millones, luego de encontrar irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la salud. Le puede interesar: ¿Están robando en medio de la tragedia? Bomberos de Cali alertan por “inescrupulosos” que ingresan a edificios colapsados El proceso, adelantado por la Unidad Especial Anticorrupción del organismo de control, identificó cinco tipos de irregularidades, entre las que se encontraron anticipos que no fueron legalizados ni amortizados, cuyo valor actualizado asciende a $205.808 millones.

Sede de Medimas en Colombia. FOTO: Colprensa

También se encontraron pagos por servicios médicos que superaron los valores pactados, por $12.679 millones, y compras de medicamentos por encima de los precios máximos regulados, por $4.223 millones. Asimismo, desembolsos superiores a los valores realmente facturados, por $248 millones, y pagos de facturas que tenían objeciones o inconsistencias pendientes, por $3.758 millones.

Sede de Esimed en la carrera 80 en Medellín. FOTO: El Colombiano

El fallo señala como responsables a Medimás y Esimed, así como a seis exdirectivos de las entidades, entre ellos dos expresidentes, exvicepresidentes administrativos y financieros, una exvicepresidenta jurídica y una exgerente de tesorería. A lo anterior se suma un fallo emitido en 2024 por la Contraloría contra Medimás, por $89.828 millones, relacionado con otras irregularidades en el manejo de recursos públicos de la salud. En ese proceso se identificaron, entre otros hechos, anticipos sin legalizar y pagos de multas y servicios médicos con recursos del sistema.

Así fue como la Contraloría dividió el detrimento:

-$205.808 millones en anticipos sin legalizar o amortizar. -$12.679 millones por servicios médicos pagados por encima de los valores originalmente contratados. -$4.223 millones por medicamentos adquiridos por encima de los precios máximos regulados. -$248 millones en desembolsos superiores al valor real facturado. -$3.758 millones correspondientes a facturas que presentaban glosas, objeciones o inconsistencias sin resolver.

De acuerdo con las autoridades, estas operaciones fueron examinadas dentro del proceso adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y dieron lugar al fallo fiscal anunciado por la Contraloría este 18 de agosto de 2026. También le puede interesar: Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .