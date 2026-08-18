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Contraloría responsabiliza a Medimás y Esimed de presunto desfalco por $226.000 millones a la salud por irregularidades

La entidad emitió un duro fallo de responsabilidad fiscal contra la liquidada Medimás EPS, Esimed y seis de sus exdirectivos, quienes deberán responder por este dinero tras hallar graves irregularidades en la gestión de recursos.

  • La Unidad Especial Anticorrupción de la Contraloría destapó la radiografía del desvío de $226.718 millones en Medimás EPS, un entramado que salpica directamente a expresidentes y altos ejecutivos. FOTO: Julio César Herrera y Contraloría
    La Unidad Especial Anticorrupción de la Contraloría destapó la radiografía del desvío de $226.718 millones en Medimás EPS, un entramado que salpica directamente a expresidentes y altos ejecutivos. FOTO: Julio César Herrera y Contraloría
  • Sede de Medimas en Colombia. FOTO: Colprensa
    Sede de Medimas en Colombia. FOTO: Colprensa
  • Sede de Esimed en la carrera 80 en Medellín. FOTO: El Colombiano
    Sede de Esimed en la carrera 80 en Medellín. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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La Contraloría General de la República determinó este martes 18 de agosto que la liquidada Medimás EPS, Estudios e Inversiones Médicas (Esimed) y seis de sus exdirectivos deben responder por $226.718 millones, luego de encontrar irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la salud.

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El proceso, adelantado por la Unidad Especial Anticorrupción del organismo de control, identificó cinco tipos de irregularidades, entre las que se encontraron anticipos que no fueron legalizados ni amortizados, cuyo valor actualizado asciende a $205.808 millones.

Sede de Medimas en Colombia. FOTO: Colprensa
Sede de Medimas en Colombia. FOTO: Colprensa

También se encontraron pagos por servicios médicos que superaron los valores pactados, por $12.679 millones, y compras de medicamentos por encima de los precios máximos regulados, por $4.223 millones.

Asimismo, desembolsos superiores a los valores realmente facturados, por $248 millones, y pagos de facturas que tenían objeciones o inconsistencias pendientes, por $3.758 millones.

Sede de Esimed en la carrera 80 en Medellín. FOTO: El Colombiano
Sede de Esimed en la carrera 80 en Medellín. FOTO: El Colombiano

El fallo señala como responsables a Medimás y Esimed, así como a seis exdirectivos de las entidades, entre ellos dos expresidentes, exvicepresidentes administrativos y financieros, una exvicepresidenta jurídica y una exgerente de tesorería.

A lo anterior se suma un fallo emitido en 2024 por la Contraloría contra Medimás, por $89.828 millones, relacionado con otras irregularidades en el manejo de recursos públicos de la salud. En ese proceso se identificaron, entre otros hechos, anticipos sin legalizar y pagos de multas y servicios médicos con recursos del sistema.

Así fue como la Contraloría dividió el detrimento:

-$205.808 millones en anticipos sin legalizar o amortizar.

-$12.679 millones por servicios médicos pagados por encima de los valores originalmente contratados.

-$4.223 millones por medicamentos adquiridos por encima de los precios máximos regulados.

-$248 millones en desembolsos superiores al valor real facturado.

-$3.758 millones correspondientes a facturas que presentaban glosas, objeciones o inconsistencias sin resolver.

De acuerdo con las autoridades, estas operaciones fueron examinadas dentro del proceso adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y dieron lugar al fallo fiscal anunciado por la Contraloría este 18 de agosto de 2026.

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¿Quiénes son los exdirectivos de Medimás sancionados por la Contraloría?
El fallo responsabiliza a seis exdirectivos, entre los que se encuentran dos expresidentes, exvicepresidentes administrativos y financieros, una exvicepresidenta jurídica y una exgerente de tesorería. La noticia no revela los nombres propios ni los apellidos de los implicados.
¿Cuáles fueron las irregularidades específicas que encontró la Contraloría en Medimás y Esimed?
Se identificaron cinco hallazgos principales: anticipos no legalizados ni amortizados ($205.808 millones), pagos de servicios médicos por encima de lo pactado ($12.679 millones), sobrecostos en medicamentos regulados ($4.223 millones), pagos pendientes con objeciones ($3.758 millones) y desembolsos mayores a lo realmente facturado ($248 millones).
¿A cuánto asciende el monto total que deben pagar Medimás y sus exdirectivos?
El fallo actual exige el pago de $226.718 millones. Sin embargo, si se suma la sanción previa emitida por el organismo de control en 2024 ($89.828 millones), los fallos contra la entidad acumulan más de $316.546 millones por desvío de recursos de la salud.
¿Qué organismo estuvo a cargo de la investigación a Medimás?
El proceso fue adelantado por la Unidad Especial Anticorrupción de la Contraloría General de la República de Colombia.

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