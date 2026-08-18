Hayden Panettiere y las duras confesiones que hizo en su libro antes de morir: “Me trataron como a una prostituta de lujo”

Hollywood vuelve a estar de luto. La actriz Hayden Panettiere, reconocida por series como Nashville y Heroes, falleció el 16 de agosto de 2026, según confirmó su padre en un comunicado compartido por varios medios de comunicación estadounidenses. Aunque la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, practicó la autopsia a la mujer de 36 años, el procedimiento no permitió establecer la causa de la muerte. Eso significa que los motivos de su fallecimiento continúan siendo desconocidos. Contexto: Actriz Hayden Panettiere, de “Heroes” y “Nashville”, murió a los 36 años A raíz de su deceso, uno de los detalles de su vida que ha llamado la atención es el libro que publicó solo hace un par de meses. This Is Me: A Reckoning (Esta soy yo: Un ajuste de cuentas en español) es el título de la autobiografía de la también cantante que llegó a librerías de Estados Unidos tres meses antes de su muerte, en mayo de 2026. “He estado en esta industria toda mi vida, y desde que era pequeña, cuando tenía unos 16 años, he tenido muchas historias y prejuicios sobre quién soy. Ahora puedo contarle la verdad a la gente. Puedo contarles lo que realmente pasó, y lo que realmente pasó suele ser más entretenido que cualquier cosa que alguien pueda inventar”, le dijo la actriz a Entertainment Weekly durante la campaña de promoción de su libro. Uno de los temas centrales es la relación de Panettiere con su madre Lesley Vogel, quien fue la encargada de iniciarla en el mundo de la actuación con tan solo ocho meses de edad.

“Cuando estaba tan furiosa que mi mejor opción era esconderme debajo de la cama, su mandíbula inferior se desplazaba unos centímetros hacia adelante. Miré a mamá y allí estaba esa mandíbula inferior prominente que me destrozaba el alma”, contó. Hayden también relató algunos de los momentos más difíciles que tuvo que atravesar durante su paso por Hollywood. Cuando tenía 19 años, en 2009, una de sus mejores amigas la invitó a pasear en un yate en el sur de Francia. En el mismo bote estaba “un famoso cantautor británico treintañero tumbado en una cama”, quien, según su amiga, quería tener relaciones sexuales con ella.

“Me había confiado sus secretos, me había mimado y me había tratado como a su mejor amiga; luego me trataron como a una prostituta de lujo”, así describió la actriz la relación con la joven que la llevó a ese lugar, que también es la protagonista de otro de los episodios más duros relatados en la autobiografía. Le puede interesar: ¿Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere? Esto reveló la autopsia de la actriz A esa misma edad, la joven la invitó a una fiesta, donde sostuvo una conversación con un grupo de hombres mayores de 45 años. Cuando estaba a punto de irse del evento, uno de ellos, actor y director ganador de un premio Óscar, se le acercó a Hayden y le dijo que tenía “un gran trozo de chicle en los pantalones”.

“Miré hacia abajo y me estremecí. Los testículos de ese respetado actor premiado asomaban por la cremallera abierta de su pantalón”, detalló Panettiere. El consumo de alcohol y la depresión posparto también son asuntos frecuentes en This Is Me. Después de haber tenido a su hija Kaya, en 2014, la actriz cuenta que la invadió una fuerte sensación de que la bebé no le pertenecía.

“Siempre había oído que las madres sienten una oleada de amor instantánea al ver a su bebé, pero yo no sentí nada. Kaya simplemente estaba ahí y ahora tenía que encontrar la manera de conectar con ella. Me parecía una tarea imposible, y apenas llevaba un día”, escribió. Para poder enfrentar esa situación, lo que hizo Hayden fue refugiarse en el alcohol. Cuando decidió someterse a un tratamiento mientras grababa la serie Nashville logró estar sobria, pero nació una nueva adicción: las pastillas que le recetaron durante la rehabilitación.

En una entrevista con The Hollywood Reporter durante la promoción del libro, la actriz aseguró que una pregunta que tendría durante toda su vida es si se “habría inclinado naturalmente hacia la actuación si no me hubieran empujado a ello”. “Yo nunca tuve un plan B. Nunca fui a la universidad. No hay vuelta atrás. Pero estoy agradecida por la posición en la que me encuentro y por las cosas que quiero lograr. Me encantaría hacer películas de acción, me encantaría producir, quiero dirigir. Me encantaría hacer comedia. La gente se sorprendería al saber que quizás soy un poco graciosa”, concluyó. Siga leyendo: Murió Juan Tamariz, ilusionista español que participó por años en el Festival Internacional del Humor Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: