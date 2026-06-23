El gato Nimbus Pronos predijo el resultado del partido Colombia vs. RD Congo: ya ha atinado otras predicciones del Mundial

Los pronósticos de animales sobre eventos deportivos han vuelto a captar la atención de los aficionados durante el Mundial 2026. Esta vez, el protagonista es Nimbus Pronos, un gato que se ha hecho viral en redes sociales por sus predicciones sobre partidos de fútbol.
El felino, conocido como el “gato predictor”, acumula miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, donde sus dueños publican videos en los que el animal elige entre distintas opciones para anticipar los resultados de encuentros deportivos.
De cara al partido entre Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente al Grupo K del Mundial, Nimbus ya dio a conocer su pronóstico. Según la dinámica compartida en redes sociales, el gato eligió a la selección colombiana como ganadora del compromiso.