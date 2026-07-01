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La estatura también juega: de los 2,05 m de Wiegele a los 1,60 de Yanis, estos son los jugadores más altos y más bajos del Mundial 2026

Los jugadores espigados sacan ventaja en algunos aspectos del juego, los de baja estatura en otros. Estos son los futbolistas más altos y más bajos de la Copa del Mundial de la FIFA 2026.

  • Orlando Gill, arquero de Paraguay, fue la gran figura en el partido ante Alemania por dieciseisavos de final. César Yanis es el jugador más bajo de la Copa del Mundo. FOTO getty
    Orlando Gill, arquero de Paraguay, fue la gran figura en el partido ante Alemania por dieciseisavos de final. César Yanis es el jugador más bajo de la Copa del Mundo. FOTO getty
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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En ocasiones, la estatura en el fútbol es un dato de menor relevancia, pero esto cambia dependiendo de la posición de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, no es igual de funcional ser alto para un arquero, defensor central o centro delantero que para un volante de creación, extremo o lateral.

A la Copa del Mundo llegan futbolistas de diversos biotipos, entre ellos unos más altos o bajos que otros, pero existe en cada extremo un grupo que lidera la estadística. Estos son unos de los jugadores que marcan diferencia con su estatura, ya sea mucha o poca.

El beneficio es para los arqueros

Cuando un guardameta gana centímetros de más al estirar sus brazos o piernas, tiene más probabilidades de hacer bien su trabajo. Ahora, si el portero es bastante alto, se aseguran cosas mínimas como ventaja en el juego aéreo, alcance más largo en la defensa del pórtico e intimidación al rival en el juego mental.

Esto último lo vimos con uno de los jugadores más altos el pasado lunes. Orlando Gill, arquero de Paraguay, mide 1,99 metros. Su estatura le ayudó a ganar dos duelos en la tanda de penales contra Alemania para la histórica clasificación de la albirroja frente a los teutones.

“Confío demasiado en Gill, es muy ágil. Además, su físico le ayuda a imponerse a los rivales”, afirmó en rueda de prensa Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.

Otro caso de éxito en los penales en la Copa del Mundo es el marroquí Yassine Bono, quien fue la figura el pasado lunes contra Países Bajos. No fue la primera vez que esto sucedía con el árabe. También fue figura en la tanda desde los 11 pasos ante España en 2022.

Justamente, el jugador más alto de la Copa del Mundo es otro guardavallas; se trata del portero suplente de República Checa, Florian Wiegele, quien mide 2,05 metros y superó a Andries Noppert (2,03 m) como el más alto en la historia del torneo.

Con 2,01 m aparece Álvaro Montero. El portero oriundo de El Molino, La Guajira, es el único colombiano en el top 5 de los más espigados de la cita mundial. El cafetero no suma minutos con la Tricolor.

Jugadores como Darn Burn, defensor inglés, y el delantero austriaco Sasa Kalajdzic son dos de los que más disfrutan de su altura (2,01 m) como futbolistas de campo.

Mediocampo: hogar de los bajos

La mitad del campo parece ser el sitio adecuado para los que cuentan con menos estatura que la media en un equipo de fútbol. Con 1,60 metros, el jugador panameño César Yanis es el futbolista más bajo de la Copa del Mundo 2026. Con 4 cm más aparece Marcelo Flores, jugador mexicano que es considerado una de las joyas del balompié manito, aunque una lesión le imposibilita tener muchos minutos en el torneo mundialista.

El encargado del ataque en Australia, Nestory Irankunda, aprovecha su potencia y buena técnica para complementar su baja talla de 1,65 m.

Assim Madibo, volante de marca del seleccionado de Catar, es la muestra clara de que la vehemencia, carácter y explosividad no tienen nada que ver con la talla (mide 1,65). El asiático manejó el mediocampo del conjunto catarí.

Por último, aunque no entra en el top-10, Lionel Messi es de los más dominantes de la historia con 1,70 m.

Lea también: Beccacece renuncia como seleccionador tras eliminación de Ecuador del Mundial

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