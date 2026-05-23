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Estas son las fortalezas que tiene Colombia para afrontar el Mundial de Norteamérica: análisis línea por línea

Con experiencia en el arco, velocidad en ataque y talento en el medio, Colombia tiene argumentos para ilusionarse. Pero también arrastra dudas defensivas y una fuerte dependencia de sus figuras. Esta semana se conocen los 26 viajeros.

  • James Rodríguez y Jhon Arias son dos de las cartas fuertes que tiene Colombia para el Mundial de Norteamérica. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    James Rodríguez y Jhon Arias son dos de las cartas fuertes que tiene Colombia para el Mundial de Norteamérica. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 25 minutos
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La Selección Colombia llega al Mundial probablemente con una de las plantillas más competitivas, maduras y equilibradas de las últimas décadas. El proceso liderado por Néstor Lorenzo logró consolidar un equipo con identidad, jerarquía y una idea futbolística reconocible, algo que durante años le costó encontrar al combinado nacional.

Colombia ya no es únicamente un equipo de inspiración individual o de momentos aislados: hoy combina intensidad, presión, velocidad por bandas, capacidad asociativa y una mentalidad más competitiva frente a las grandes selecciones. Sin embargo, también arrastra debilidades estructurales que podrían convertirse en un problema en las fases definitivas de un Mundial, donde los errores se pagan caro.

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