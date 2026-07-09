Bonnie Tyler: la historia detrás de ‘Total Eclipse of the Heart’, el éxito que marcó su carrera

Bonnie Tyler murió este miércoles a los 75 años en Faro, Portugal. La familia de la cantante británica confirmó el fallecimiento por medio de un comunicado publicado en Facebook.

“Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando”, escribieron sobre la artista que desde mayo estaba internada en un centro de salud en el país europeo. Tras de que la noticia de su partida se volviera viral en redes sociales, millones de usuarios comenzaron a recordar el mayor éxito de Tyler, Total Eclipse of the Heart. En contexto: Murió Bonnie Tyler, la legendaria cantante de “Eclipse total del corazón” Esta balada, considerada como una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos, tiene 1.357 millones de visualizaciones en YouTube y en Spotify también cuenta con más de mil millones de reproducciones.

¿Cuál es la historia de Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler?

Lo primero que hay que decir es que esta canción no fue escrita por Tyler. Por eso, en 2025, en una entrevista con el medio británico The Telegraph, Bonnie aseguró que no había ganado “casi nada” con este éxito. El compositor es el estadounidense Jim Steinman, quien falleció en 2021 y trabajó con artistas y agrupaciones como Air Supply, Barbra Streisand y Céline Dion. La historia de Total Eclipse of the Heart comienza en la década de los sesenta, cuando Steinman escribió una obra de teatro musical llamada The Dream Engine. Una de las frases que hacía parte de la pieza era “turn around, bright eyes”, que luego se convertiría en el estribillo del éxito musical.

Después de esta producción, Steinman se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar con el cantante Meat Loaf. En 1977 escribió las canciones de su álbum debut, Bat Out of Hell, que se convirtió en un éxito. Una de las artistas que quedó impresionada con el disco fue Bonnie Tyler, quien por entonces buscaba un nuevo sonido y quiso conocer al compositor para trabajar con él. Al principio, Jim se negó. Sin embargo, en 1982 aceptó trabajar con la británica.

Steinman escribió Total Eclipse of the Heart pensando en un dúo con un amigo suyo del teatro musical llamado Rory Dodd. Sin embargo, lo más importante para él era hacer relucir la particular voz de Tyler. “No es pura ni suave. Suena desgarrada, como si hubiera pasado por mucho. De eso se trata el rock ‘n’ roll”, dijo el compositor en una entrevista en 1983.

Otras canciones de Bonnie Tyler

El otro gran éxito de Bonnie Tyler fue Holding Out for a Hero, escrita por Jim Steinman junto con Dean Pitchford en 1984. Pitchford, ganador del Óscar y del Globo de Oro, también es el autor de Fame, la canción principal de la película homónima estrenada en 1980.

Esta canción fue compuesta para la banda sonora oficial de la cinta Footloose, protagonizada por Kevin Bacon y Lori Singer, que cuenta la historia de Ren McCormack, un adolescente que se muda a un pequeño pueblo en el que, tras un trágico accidente en el que murieron varios jóvenes, las autoridades locales prohibieron el baile y el rock en los eventos públicos.

Después de su aparición en este película, Holding out for a Hero también ha hecho parte de varias producciones como Cortocircuito 2 y Shrek 2. Entérese: Falleció Peabo Bryson, la voz de varias películas de Disney y leyenda del R&B

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