¿Tour sentenciado? Pogacar asestó un golpe de autoridad y Bernal acaricia el top-10

¿El Tour de Francia 2026 quedó sentenciado en su sexta etapa?
La exhibición de poderío de Tadej Pogacar en los Pirineos fue incontestable. El prodigio esloveno dio un golpe de autoridad que puede marcar el destino de la prestigiosa carrera.
Tadej, del UAE Emirates, ganó en solitario la exigente fracción, con final en Gavarnie-Gèdre, recuperó el maillot amarillo y amplió de manera considerable su ventaja sobre su gran rival, el danés Jonas Vingegaard (Visma), tras una exhibición en los Pirineos. El mejor colombiano ubicado fue Egan Bernal (Ineos).
La ofensiva del cuatro veces campeón del Tour comenzó en el Tourmalet, a 44 kilómetros de la meta.
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Después de una aceleración de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, Pogacar lanzó un ataque demoledor en la subida hacia La Mongie, a poco más de cuatro kilómetros de la cima, dejando sin respuesta a Vingegaard.
El danés intentó limitar las pérdidas, pero fue cediendo terreno tanto en la ascensión como en el técnico descenso hacia Luz-Saint-Sauveur y en la subida final al espectacular circo de Gavarnie.
Al final cruzó la meta a 2 minutos y 38 segundos del vencedor, una diferencia que supone un duro golpe en la pelea por el título.