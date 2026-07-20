Fifa prepara una “locura” para la celebración de los 100 años del Mundial, se realizará en 3 continentes

Tras finalizar la Copa Mundial de la Fifa Norteamérica 2026, la primera en tener tres sedes y 48 equipos participantes, el ente rector del balompié internacional puso manos a la obra en la planificación de la próxima edición: la del centenario. Recordemos que el 13 de julio de 1930, Francia derrotó 4-1 a México en el estadio Pocitos de Montevideo, Uruguay, en la inauguración del certamen. Hoy, 96 años después, el torneo que es autoría del francés Jules Rimet es el más prestigioso a nivel global. Para la próxima edición en el año 2030, el campeonato ajustará 100 años de existencia. Por esta razón, la Conmebol se lanzó con todo a conseguir algunos partidos en el país que fue el primer anfitrión, Uruguay, al cual se le sumaron Argentina y Paraguay como parte de la propuesta hecha a la FIFA. También le puede interesar: Video | La Copa ya está en “casa”: la Selección de España llegó a Madrid para celebrar el título mundial “Estamos convencidos de que la celebración del centenario será única, porque solo una vez se cumplen 100 años. Por eso proponemos, por única vez, llevar este aniversario a 64 equipos, en tres continentes simultáneos, para que todos los países tengan la oportunidad de vivir una experiencia mundial”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol en 2025. Todo indica que el sueño del paraguayo se cumplirá ya que, al menos en la visión de Gianni Infantino, mandamás de la Fifa en la actualidad, la idea del guaraní no es descabellada, y así presentó la Copa del Mundo de 2030.

¿Cómo sería la distribución?

Sobre la mesa, la idea más firme es tener seis países como sedes: dos europeos, uno africano y tres suramericanos. En este caso, las naciones serían España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. En algún momento se llegó a especular con Chile como la nación que completara la terna rioplatense; por el momento, se apunta a que el partido inaugural sea en el estadio Centenario de Montevideo, siendo este el único compromiso en tierras charrúas. Lo mismo pasaría con Argentina y Paraguay: solo albergarían un partido. Vea además: Después del Mundial de Norteamérica, Colombia mejoró su puesto en el ranking Fifa, ¿de qué quedó? Los otros 101 juegos sucederían en España, Portugal y Marruecos; dos países europeos que comparten la península ibérica y un estado africano que limita con ambos países (los marroquíes se separan de los españoles por el estrecho de Gibraltar). Esto es un inicio aún sin oficializar, porque el otro pensamiento que toma un fuerte impulso es el de modificar el formato de 48 selecciones participantes a 64, esto con el fin de darle más oportunidades a los equipos africanos y asiáticos, sin pensar en una posible degradación del juego.

¿Es una idea loca?

Contar con esta cantidad de escuadras luchando por la Copa del Mundo en tres continentes diferentes le daría felicidad a Domínguez y compañía en la Conmebol por el aumento de partidos disputados en territorio suramericano. En caso de aceptar los 64 seleccionados, se formarían 16 grupos de 4 equipos (este año fueron doce). Con esto, Argentina, Uruguay y Paraguay se asegurarían mínimo un grupo de la fase de zonas por país, lo que aumenta la expectativa en estos territorios de arraigo futbolero. Aunque la UEFA se opone a esto -con un poco de razón-, el apoyo es notorio por parte de confederaciones como la AFC (Asian Football Confederation) y la CAF (Confederación Africana de Fútbol). Estas dos cuentan con más de 80 federaciones en los países que las componen, lo que garantiza una cantidad importante de votos para Infantino. Lea también: Video | ¡Gracias por tanto, señor fútbol! Las lágrimas que marcaron el final de Messi en los mundiales Hay que destacar que una de las obsesiones o sueños del negocio mundialista es la clasificación de algún mercado grande, como lo pueden ser la India o China, dos naciones poco futboleras pero que ante la fiebre de una Copa del Mundo no quedan desatendidas. Rusia también participará en torneos Fifa para la próxima edición. “Es un tema que se ha examinado y debatido en los comités correspondientes una vez que termine este Mundial (2026)”, aseguró Infantino.

Emotivo por los 100 años