Mundial-2026: nuevo caso de rechazo de visado impide al futbolista marfileño Wahi jugar contra Alemania

Tras aficionados, un árbitro somalí y el centrocampista ghanés Thomas Partey, otro caso de rechazo de visado para un ciudadano africano altera el Mundial 2026: el marfileño Elye Wahi no podrá viajar a Canadá para enfrentarse el sábado a Alemania.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) no precisó las razones por las que Canadá rechazó la entrada en su territorio del atacante de 23 años.

Pero el jugador es sospechoso de haber estado implicado en un amaño de apuestas en Francia, en un caso sobre una cartulina amarilla recibida durante un partido del campeonato francés con su club, Niza.

Wahi es el segundo jugador del Mundial cuya entrada en Canadá fue denegada, tras el centrocampista ghanés Thomas Partey, pendiente de juicio en Reino Unido por casos de violación y agresión sexual. El gobierno ghanés trató de obtener sin éxito la anulación del rechazo de visado ante la justicia canadiense.

Ghana se vio, por tanto, privada del jugador del Villarreal durante su victoria contra Panamá el miércoles (1-0) en Toronto.

Por su parte, Estados Unidos rechazó el visado a delegaciones de aficionados, entre ellas la senegalesa y la marfileña, y denegó la entrada al país del árbitro somalí Omar Artan, pese a contar con un visado en regla, por supuestamente estar “ligado a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas”.

Lea: Costa de Marfil y Senegal jugarán el Mundial sin poder enviar hinchas, ¿por qué?

En el caso de Wahi, según la FIF, “no se han obtenido todavía las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense”.

Por tanto, “no podrá efectuar el desplazamiento de la delegación a Canadá”, añade la institución en su comunicado, sin indicar las razones del rechazo de visado.