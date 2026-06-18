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¿Por qué detuvieron a Beto Coral en Estados Unidos? Esto se sabe de su situación migratoria y posible deportación

Estos son los detalles de su caso y lo que podría ocurrir en los próximos días.

  • Beto Coral fue detenido en Arizona por autoridades migratorias de Estados Unidos y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso que definirá si es deportado o puede continuar con sus trámites migratorios. FOTO: tomada de X, @Betocoralg.
    Beto Coral fue detenido en Arizona por autoridades migratorias de Estados Unidos y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso que definirá si es deportado o puede continuar con sus trámites migratorios. FOTO: tomada de X, @Betocoralg.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La detención del activista e influenciador colombiano Beto Coral en Estados Unidos ha generado una fuerte controversia política tanto en Colombia como en territorio estadounidense. Mientras sus seguidores denuncian una presunta persecución política, las autoridades norteamericanas sostienen que la captura obedece a una infracción migratoria que se habría prolongado durante varios años.

Coral, cuyo nombre completo es Franklin Humberto Coral Garrido, fue detenido el pasado 16 de junio en Arizona por agentes federales. Inicialmente, se conoció que en el operativo participaron funcionarios de Homeland Security Investigations (HSI), una de las divisiones investigativas más importantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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