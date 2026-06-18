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De la Fiscalía a las canchas: Elye Wahi recibió el permiso de Canadá para poder jugar ante Alemania en Toronto

A pesar de estar en el ojo del huracán por una investigación de corrupción deportiva en Francia, la abogada del delantero marfileño demostró que no tiene restricciones judiciales, por lo que podrá jugar contra Alemania.

  • Tras horas de incertidumbre y el temor de sumarse a la lista de estrellas africanas “vetadas” por las autoridades norteamericanas, el delantero del Niza recibió el aval de Canadá para viajar a Toronto. FOTO: Federación Marfileña de Fútbol (FIF) @equipenatciv
    Tras horas de incertidumbre y el temor de sumarse a la lista de estrellas africanas “vetadas” por las autoridades norteamericanas, el delantero del Niza recibió el aval de Canadá para viajar a Toronto. FOTO: Federación Marfileña de Fútbol (FIF) @equipenatciv
Agencia AFP
hace 2 horas
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El marfileño Elye Wahi finalmente fue autorizado este jueves 18 de junio para entrar a Canadá para enfrentarse el sábado a Alemania en un partido del Mundial de 2026, que ya había registrado otros casos de rechazos de visados para ciudadanos africanos.

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Todo parecía indicar que el atacante de 23 años se sumaría a otros aficionados, el árbitro somalí Omar Artan y el centrocampista ghanés Thomas Partey, a quienes las autoridades canadienses o estadounidenses impidieron la entrada a sus territorios.

Pero el jugador del Niza recibió el aval para viajar con su selección para el partido de la segunda jornada del Grupo E ante Alemania en Toronto, confirmó este jueves la Federación Marfileña de Fútbol (FIF).

“Las autorizaciones necesarias para su entrada en el territorio canadiense se han obtenido”, comunicó la entidad. Una fuente cercana al futbolista había anunciado antes a la AFP que Wahi podría viajar finalmente a Toronto.

Canadá había retrasado la autorización al pedir informaciones complementarias sobre la situación legal de Wahi, sospechoso de estar implicado en un caso de apuestas deportivas amañadas en Francia, indicó esa misma fuente.

“Elye Wahi no está procesado en este momento y no está, por lo tanto, sometido a ninguna limitación judicial”, indicó poco antes la abogada del futbolista, Marie Dosé, que confirmó que a finales de mayo tuvo lugar una audiencia en un tribunal durante “varias horas” por este asunto.

El caso de Wahi no habría sido el primero

La Fifa había informado más temprano del rechazo de entrada a su jugador, aunque sin precisar las razones.

De haber sido privado de viajar a Canadá, Wahi habría sido el segundo futbolista del Mundial cuya entrada en Canadá era denegada, tras el centrocampista ghanés Thomas Partey, pendiente de juicio en Reino Unido por casos de violación y agresión sexual.

El gobierno ghanés trató de obtener sin éxito la anulación del rechazo de visado ante la justicia canadiense, por lo que Ghana se vio privada del volante del Villarreal durante su victoria contra Panamá el miércoles (1-0) en Toronto.

Por su parte, Estados Unidos rechazó el visado a delegaciones de aficionados, entre ellas la senegalesa y la marfileña, y denegó la entrada al país del árbitro Omar Artan pese a contar con un visado en regla.

Artan, una de las referencias del arbitraje africano, no pudo ingresar por supuestamente estar “ligado a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas”.

Hay una investigación abierta sobre el tema, ¿de qué se trata?

La negativa para amenazar el ingreso de Wahi estaría relacionada con una investigación en Francia por una amonestación.

La liga francesa de fútbol anunció el miércoles haber presentado una denuncia contra un jugador “por hechos susceptibles de señalar corrupción deportiva y estafa en banda organizada”.

La fiscalía de Marsella, por su parte, indicó a la AFP “que un jugador de fútbol profesional de 23 años y que disputaba la Ligue 1 fue interrogado el 29 de mayo de 2026”.

El interrogatorio se realizó “en el contexto de una investigación abierta en virtud de la jurisdicción interregional especializada en casos de estafa en banda organizada y en corrupción deportiva en banda organizada, encubrimiento y blanqueamiento”.

“Tras su interrogatorio luego de la detención, fue puesto en libertad. La investigación continúa”, indicó la fiscalía, confirmando una información del medio deportivo estadounidense The Athletic.

Durante el partido en cuestión, disputado el 17 de mayo entre Niza y Metz, Wahi recibió una amarilla en el minuto 36 tras una entrada al defensa rival Salidou Sané. Estuvo cerca de ser amonestado también cuatro minutos antes, después de una entrada por detrás a Bouna Sarr.

El “apoyo” y “confianza” hacia Wahi tras el rechazo del visado

La Federación Marfileña no estableció vínculos entre el inicial rechazo del visado y el caso de amaño.

“En este momento, la FIF no ha sido oficialmente informada de ningún proceso judicial o administrativo sobre él”, afirmó la institución, reafirmando “su apoyo” y “su confianza en un jugador que representa un elemento importante de la selección nacional de Costa de Marfil”.

El atacante, titular en la victoria contra Ecuador (1-0) en el debut mundialista, fue convocado por primera ocasión en marzo, tras haber adoptado la nacionalidad deportiva marfileña después de unos inicios en las categorías inferiores de Francia.

Los Elefantes jugarán su último partido de fase de grupos en Estados Unidos, el 25 de junio, contra Curazao.

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