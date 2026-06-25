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Video | Ellyes Skhiri marca el segundo autogol más rápido de los mundiales en partido contra Países Bajos

El Mundial de Norteamérica ya tiene récord de goles en propia puerta en una copa mundo, van nueve, en la primera fase.

  • El volante Ellyes Skhiri, de 31 años, fue el responsable del autogol de Túnez ante Países Bajos en el duelo que cierra la tercera fecha del Grupo F en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X @NoussourTN
    El volante Ellyes Skhiri, de 31 años, fue el responsable del autogol de Túnez ante Países Bajos en el duelo que cierra la tercera fecha del Grupo F en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X @NoussourTN
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La jornada del jueves en el Mundial ha sido de celebraciones rápidas y en el duelo entre Túnez y Países Bajos se presentó el segundo autogol más rápido en la historia de los mundiales.

Se dio a través de Ellyes Skhiri de Túnez, quien marcó autogol a los 141 segundos, que lo convierten en el segundo más rápido en la historia de los mundiales, ya que el primero es el que marcó Sead Kolašinac de Bosnia-Herzegovina, ante Argentina en el Mundial de Río de Janeiro 2014, que fue a los 129 segundos.

También le puede interesar: Video | Alemania sorprendió a Ecuador con uno de los goles más rápidos del Mundial 2026

El autogol de Skhiri es el noveno que tiene este Mundial, y que lo convierte en una de las copas del mundo con más registros de goles en propia puerta, superado únicamente por Rusia, donde se anotaron 12.

Norteamérica ya registra nueve y tan solo se ha disputado la fase de grupos, que cierra este sábado y, por ello, se podrían presentar muchos más, pues, luego del cierre de la fase de grupos, se disputarán cuatro fases más antes de la final: dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales.

Estos son los autogoles marcados en el Mundial de Norteamérica

Ellyes Skhiri (Túnez) contra Países Bajos

Hassan Al-Tambakti (Arabia Saudita) contra España

Yazan Al-Arab (Jordania)

Aymen Hussein (Irak) contra Noruega

Mohamed Manai (Catar) contra Canadá

Mohamed Hany (Egipto)

Miro Muheim (Alemania) contra Suiza

Cameron Burgess (Australia) contra Estados Unidos

Damián Bobadilla (Paraguay) contra Estados Unidos

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