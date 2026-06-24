Trump estará en la final del Mundial y entregará la copa al campeón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo 19 de julio en el MetLife de New Jersey, cerca de Nueva York, a la final del Mundial 2026 y entregará la copa al equipo vencedor, anunció la FIFA a la AFP.

El presidente del principal país coorganizador del Mundial (junto a México y Canadá) no ha asistido por el momento a ninguno de los partidos que se han disputado en este Mundial.

La FIFA confirmó a la AFP lo anunciado por su presidente, Gianni Infantino, poco antes en una entrevista a un programa del canal estadounidense FOX: “Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos” en la simbólica ceremonia de entrega de la Copa del Mundo al equipo vencedor de la competición.