¿Qué es el Centro Cultural de Cali y por qué generó polémica como sede alterna de De La Espriella?

El Centro Cultural de Cali mantendrá su vocación cultural y continuará prestando sus servicios a la ciudadanía, pese a que algunos espacios administrativos del edificio fueron dispuestos temporalmente para atender los requerimientos logísticos e institucionales de la Presidencia de la República. Así lo hizo saber la Alcaldía de Cali La decisión se da en la posesión de Abelardo de la Espriella, que se realiza este viernes 7 de agosto, en un hecho inédito para Colombia al trasladar la ceremonia de investidura presidencial fuera de Bogotá. La Alcaldía de Cali aclaró que la designación del inmueble como sede presidencial alterna no significa el traslado de la Secretaría de Cultura ni el cierre de los espacios destinados a la formación, la memoria, el patrimonio y las actividades artísticas.

Centro Cultural de Cali mantendrá sus servicios

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Cali, los espacios culturales del edificio continuarán haciendo parte de la oferta para los ciudadanos. Entre ellos están la Biblioteca Infantil y Juvenil, las salas de exposiciones, el Archivo Histórico de Cali, la Sala Audiovisual, la Sala Jorge Luis Borges y los Estudios Takeshima, además de los demás servicios culturales que funcionan en el inmueble. La administración distrital también señaló que el Centro Cultural continuará siendo escenario de la programación descentralizada de los principales eventos artísticos y culturales de la ciudad. El secretario de Cultura de Cali, Julián Eduardo Arteaga, aseguró que la utilización del edificio como sede presidencial alterna no modificará su función cultural. “Ni la Secretaría de Cultura ni los espacios misionales se trasladarán de este lugar. El Centro Cultural seguirá siendo la casa de los artistas, de la biblioteca, del Archivo Histórico, de la Sala Audiovisual y de todos los espacios que diariamente reciben a la ciudadanía”. Lea aquí: En vivo | Arrancó la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: Congreso ya hizo llamado a lista

¿Qué cambia en el Centro Cultural durante la presencia presidencial?

La Alcaldía dispuso temporalmente algunos espacios administrativos ubicados en el tercer piso del Centro Cultural de Cali para atender las necesidades logísticas e institucionales relacionadas con la agenda presidencial. La medida contempla la implementación de protocolos de seguridad y una logística especial durante el desarrollo de las actividades oficiales del nuevo Gobierno. Sin embargo, la administración distrital insistió en que se trata de una disposición preventiva y transitoria que no modifica la naturaleza ni la vocación del edificio. Según lo anunciado por la Alcaldía, el Centro Cultural reabrirá sus puertas normalmente el lunes 10 de agosto, con la prestación de todos sus servicios y el desarrollo habitual de su programación.

Centro Cultural de Cali.

La sede alterna presidencial abrió un debate en Cali

La decisión de poner el Centro Cultural de Cali a disposición de la Presidencia generó controversia entre ciudadanos y gestores culturales, particularmente por la posibilidad de que el inmueble sea denominado “Palacio Presidencial de Santiago de Cali” cuando el mandatario desarrolle actividades oficiales desde la ciudad. La medida fue anunciada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien explicó que el edificio de la antigua Fundación para la Educación Superior (FES), actualmente Centro Cultural de Cali, fue puesto a disposición del Gobierno Nacional como parte de una estrategia de descentralización del Ejecutivo. La intención, según la administración distrital, es que Cali tenga un papel más relevante como sede alterna del Gobierno Nacional y pueda albergar encuentros oficiales y actividades de alcance nacional e internacional.

El anuncio también provocó cuestionamientos de sectores culturales y ciudadanos que consideran que la nueva denominación podría afectar la identidad histórica y simbólica del inmueble. El debate no se limita al uso administrativo de algunos espacios. Para los críticos, convertir simbólicamente el Centro Cultural en un “palacio presidencial” podría entrar en tensión con la vocación cultural que el edificio ha mantenido durante décadas. La discusión adquiere especial relevancia por el valor arquitectónico y patrimonial de la edificación.

Un edificio ligado a la memoria cultural de Cali

El Centro Cultural de Cali fue diseñado por los arquitectos Rogelio Salmona, Raúl H. Ortiz, Pedro Mejía y Jaime Vélez e inaugurado en 1990. Desde 1997, el inmueble alberga la Secretaría de Cultura Distrital, el Archivo Histórico de Cali, la Sala Jorge Luis Borges, estudios audiovisuales y otros espacios destinados a la formación y difusión cultural. Su arquitectura y su papel dentro de la vida cultural de la ciudad lo han convertido en uno de los edificios representativos de Cali y del suroccidente colombiano. Por eso, la decisión de convertirlo también en sede presidencial alterna abrió un debate sobre cómo equilibrar la descentralización del Gobierno con la protección de la identidad y la vocación cultural de los espacios públicos. Conozca más: Expresidente Uribe llegó a Cali para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella

Alcaldía defiende la convivencia entre cultura y Gobierno