¿Qué es el Centro Cultural de Cali y por qué generó polémica como sede alterna de De La Espriella?

El Centro Cultural de Cali mantendrá su vocación cultural y continuará prestando sus servicios a la ciudadanía, pese a que algunos espacios administrativos del edificio fueron dispuestos temporalmente para atender los requerimientos logísticos e institucionales de la Presidencia de la República. Así lo hizo saber la Alcaldía de Cali
La decisión se da en la posesión de Abelardo de la Espriella, que se realiza este viernes 7 de agosto, en un hecho inédito para Colombia al trasladar la ceremonia de investidura presidencial fuera de Bogotá.
La Alcaldía de Cali aclaró que la designación del inmueble como sede presidencial alterna no significa el traslado de la Secretaría de Cultura ni el cierre de los espacios destinados a la formación, la memoria, el patrimonio y las actividades artísticas.