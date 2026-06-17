Con doblete de Harry Kane, Inglaterra venció 4-2 a Croacia en el debut mundialista del grupo L: reviva los goles aquí

Inglaterra tuvo un debut llamativo y lleno de goles en el Mundial de Norteamérica 2026, imponiéndose 4-2 este miércoles 17 de junio ante una combativa selección de Croacia de Luka Modrić en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Texas, abriendo la actividad del Grupo L.
Le puede interesar: Hoy juega la “Sele”: Hinchas se tomaron Ciudad de México para empujar el sueño mundialista de Colombia
El planteamiento ofensivo de Thomas Tuchel chocó con la resiliencia croata en una primera parte de ida y vuelta constante. Los ingleses se adelantaron temprano, pero sufrieron desatenciones defensivas que le permitieron a Croacia empatar el encuentro en dos ocasiones antes de irse al descanso.