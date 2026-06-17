Con doblete de Harry Kane, Inglaterra venció 4-2 a Croacia en el debut mundialista del grupo L: reviva los goles aquí

Inglaterra tuvo un debut llamativo y lleno de goles en el Mundial de Norteamérica 2026, imponiéndose 4-2 este miércoles 17 de junio ante una combativa selección de Croacia de Luka Modrić en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Texas, abriendo la actividad del Grupo L. Le puede interesar: Hoy juega la “Sele”: Hinchas se tomaron Ciudad de México para empujar el sueño mundialista de Colombia El planteamiento ofensivo de Thomas Tuchel chocó con la resiliencia croata en una primera parte de ida y vuelta constante. Los ingleses se adelantaron temprano, pero sufrieron desatenciones defensivas que le permitieron a Croacia empatar el encuentro en dos ocasiones antes de irse al descanso.

Harry Kane fue el mejor del partido vs. Croacia. FOTO: Tomada de redes sociales @England

Ya en el segundo tiempo, Inglaterra ajustó las líneas, impuso sus condiciones físicas e individuales y terminó sellando una sólida victoria gracias a la profundidad de su plantilla, con grandes figuras como Bellingham y Rashford. Luka Modrić cometió una falta sobre Noni Madueke dentro del área. En primera instancia, Dominik Livaković le atajó el penal a Kane, pero el VAR intervino para repetir el cobro debido a un adelantamiento del portero. En la segunda oportunidad, el capitán inglés no perdonó.

Tras una pérdida de balón en la salida de la defensa inglesa, el joven Baturina sacó un potente disparo de larga distancia que superó la estirada de Jordan Pickford. Declan Rice cobró un tiro de esquina preciso hacia el segundo poste, donde Kane se impuso entre la marca defensiva para mandar el balón al fondo con un certero remate de cabeza. Justo en la última jugada del primer tiempo, Ivan Perišić bajó un balón con un gran testarazo para habilitar a Musa, quien rompió la trampa del fuera de juego y definió raso ante Pickford. Apenas iniciado el complemento, Elliot Anderson mandó un trazo largo. Bellingham controló por la banda derecha, recortó hacia el centro quitándose la marca y sacó un disparo que se metió tras pegar en el poste interior.

Marcus Rashford marcó el 4-2 del partido. FOTO: AFP

Los cambios de Tuchel dieron frutos en el tramo final. Bukayo Saka desbordó y sirvió un pase preciso para Rashford, quien definió cruzado frente a Livaković para sentenciar el triunfo definitivo de los Three Lions. Con esta victoria, Inglaterra se ubica primero del grupo L con 3 puntos, quedando a la espera del resultado del partido entre Ghana y Panamá, que tendrán acción desde las 6:00 p.m. hora de Colombia, cuando se enfrenten en el estadio de Toronto, en Canadá.

Así fue el minuto a minuto y los goles del partido:

Las emociones del Mundial de Norteamérica 2026 continuaron este miércoles 17 de junio con el partido entre la Selección de Inglaterra y el seleccionado de Croacia, dándole apertura al primer partido por el grupo L en la fase de grupos. Minuto 90+6: Finalizó el partido entre Inglaterra y Croacia en el Estadio Dallas, ubicado en el estado de Texas, EE. UU. Los ingleses golearon 4-2 a los croatas. Minuto 90+4: Tras un centro peligroso, Harry Kane salvó en el área a su equipo de un gol de Croacia, tras un disparo de Joško Gvardiol. Minuto 90+2: Croacia tiene a Inglaterra metida en su propio campo, atacando por las bandas, buscando opciones de gol. Minuto 90: Agregaron 6 minutos de adición. Minuto 87: Sustitución en Inglaterra. Salió el defensa John Stones y entró Marc Guehi. Minuto 85: ¡Gooooool de Inglaterra! El jugador del Barcelona, Marcus Rashford, finalizó con un derechazo una jugada colectiva para aumentar la goleada en Dallas.

Minuto 80: Sustitución en Inglaterra. Salió Jude Bellingham y entró Djed Spence. Minuto 75: Croacia presiona y ataca a los ingleses sin tener mucho la pelota en el partido. Pašalić sacó un disparo de zurda y Pickford tapó. Minuto 72: Triple cambio en Inglaterra. Salieron Declan Rice, Anthony Gordon y Noni Madueke, para darle paso a Morgan Rogers, Marcus Rashford y Bukayo Saka. Minuto 68: Los jugadores pasan al cooling break. Minuto 66: Dos sustituciones en Croacia. Salieron Luka Vušković y Petar Musa, para darle entrada a Marco Pašalić e Igor Matanović. Minuto 60: Ingleses realizan triangulaciones en el medio del campo para intentar abrir espacios y así buscar el área rival. Minuto 58: Sustitución en Croacia. Salió el capitán Luka Modrić y entró Mateo Kovačić. Minuto 55: El VAR revisa la jugada peligrosa de Inglaterra en campo de Croacia. Minuto 54: Jugada peligrosa para Inglaterra en el área del arquero croata. Un rebote que no lograron ejecutar como gol. Minuto 50: Los ingleses siguen buscando el arco rival. Harry Kane ha sido bastante incisivo en el área del portero Livaković. Minuto 47: ¡Gooooool de Inglaterra! Tras un pase de Elliot Anderson en tres cuartos de cancha, Jude Bellingham corrió por la banda y con un derechazo al palo lejano del arquero puso el partido 3-2 ante Croacia.

Minuto 45: Comenzó el segundo tiempo entre Inglaterra y Croacia en el Estadio Dallas, ubicado en el estado de Texas, EE. UU. Minuto 45+5: Final del primer tiempo en Dallas. Inglaterra y Croacia empatan 2-2 tras la primera parte del encuentro por el grupo L. Minuto 45+5: ¡Gooooool de Croacia! En una jugada bastante precisa, Ivan Perisic le puso un pase con la cabeza a Petar Musa, quien dejó el partido al final del primer tiempo en tablas.

Minuto 42: ¡Gooooool de Inglaterra! Nuevamente, Harry Kane aumenta el marcador para los ingleses con un cabezazo tras un centro preciso de Declan Rice.

Minuto 36: ¡Gooooool de Croacia! Martin Baturina puso el empate tras una jugada colectiva que terminó con un disparo fuera del área.

Minuto 34: Los ingleses siguen generando peligro en el área rival con ataques asociativos sin poder finalizar las jugadas. Minuto 29: Con Madueke, Inglaterra ataca por las bandas, ganándole la espalda a los defensas de Croacia. Minuto 25: Croacia se repliega del mediocampo hacia arriba, intentando buscar espacios en el campo del rival. Minuto 22: Los equipos entraron al tiempo de hidratación. Minuto 12: ¡Gooooool de Inglaterra! Harry Kane, luego de repetir el tiro penal tras revisión del VAR. Minuto 11: Revisan la jugada en el VAR.

Minuto 9: Harry Kane al cobro desperdicia el tiro penal. Minuto 8: Penal para Inglaterra. Minuto 4: Los croatas buscan espacios en el campo rival, atacando por las bandas. Minuto 2: Inglaterra muestra la intención de atacar directamente la defensa de Croacia. Minuto 0: Inició el partido entre Inglaterra y Croacia en el Estadio Dallas, ubicado en el estado de Texas, EE. UU., por la primera fecha del grupo L.

El imponente estadio Dallas, ubicado en el estado de Texas, EE. UU. FOTO: Tomada de redes sociales, Inglaterra.

Así fueron las formaciones de los equipos:

Los 11 inicialistas de Inglaterra (4-2-3-1) Alineación: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Los titulares de Croacia (3-4-3) Alineación: Dominik Livaković; Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol; Josip Stanišić, Luka Modrić, Petar Sučić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Martin Baturina, Petar Musa.