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De la melena del ‘Pibe’ a la redención de James: El 10 de Colombia buscará reconquistar Norteamérica en el Mundial 2026

Después de que Valderrama fuera leyenda del fútbol estadounidense en la MLS, James regresa a Norteamérica tras jugar en clubes de México y Estados Unidos, para reconquistar su fútbol con Colombia en el Mundial 2026.

  • Tras un paso gris por la MLS y entre fuertes cuestionamientos, James Rodríguez se transforma con la camiseta de Colombia. De cara al debut mundialista, el mismísimo Carlos Valderrama aviva la ilusión de un país: “Volvió el crack”. FOTO: Getty y FCF
    Tras un paso gris por la MLS y entre fuertes cuestionamientos, James Rodríguez se transforma con la camiseta de Colombia. De cara al debut mundialista, el mismísimo Carlos Valderrama aviva la ilusión de un país: “Volvió el crack”. FOTO: Getty y FCF
  • Carlos "El Pibe" Valderrama jugando en un Mundial con la Selección Colombia. FOTO: AFP
    Carlos "El Pibe" Valderrama jugando en un Mundial con la Selección Colombia. FOTO: AFP
  • James Rodríguez fue el mejor de la Selección Colombia durante la Copa América que se jugó en Estados Unidos en 2024. FOTO: FCF
    James Rodríguez fue el mejor de la Selección Colombia durante la Copa América que se jugó en Estados Unidos en 2024. FOTO: FCF
Agencia AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Carlos “El Pibe” Valderrama conquistó a Estados Unidos con su frondosa melena cuando estuvo con la tricolor. Tres décadas después, James Rodríguez, otro enganche colombiano, busca seguir su legado en el Mundial 2026 de Norteamérica.

Valderrama, quien lideró al seleccionado cafetero durante varios años en la época de los 90, sedujo a un país amante del béisbol y el football americano en la cita mundialista de 1994 con su cabellera rubia, convertida en símbolo popular.

Adultos y niños acudían a los estadios con pelucas amarillas en homenaje al histórico capitán colombiano, cuyo equipo se marchó de la competencia con un estruendoso fracaso en la fase de grupos tras ser considerado uno de los favoritos al título.

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Carlos El Pibe Valderrama jugando en un Mundial con la Selección Colombia. FOTO: AFP
Carlos "El Pibe" Valderrama jugando en un Mundial con la Selección Colombia. FOTO: AFP

Ahora la realidad es distinta para James Rodríguez, su sucesor más notable en la selección: en febrero llegó al Minnesota United para adaptarse al país que coorganiza el torneo junto a Canadá y México, pero su paso estuvo más marcado por sus ausencias debido a lesiones que por su brillo en la cancha.

Con ese flojo rendimiento, el mediocampista de 34 años tiene una tarea pendiente de conquistar al público en el Mundial, que disputará la mayor parte de sus partidos en Estados Unidos, incluido el llamativo Colombia-Portugal del Grupo K en Miami.

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Durante su estadía con el Minnesota, en medio de fuertes cuestionamientos, James avisó que su meta era la Copa del Mundo: “Cuando juegas para tu país, es una sensación completamente diferente, algo totalmente distinto”, dijo a The Athletic.

En el Mundial, Colombia también enfrentará a Uzbekistán, este miércoles 17 de junio, y a República Democrática del Congo, el 23, ambos en México, donde igualmente tiene asuntos pendientes tras su sorpresiva salida del León.

James Rodríguez fue el mejor de la Selección Colombia durante la Copa América que se jugó en Estados Unidos en 2024. FOTO: FCF
James Rodríguez fue el mejor de la Selección Colombia durante la Copa América que se jugó en Estados Unidos en 2024. FOTO: FCF

Los referentes presentes en la MLS, sin importar las críticas

Más allá de Pelé, que jugó en el New York Cosmos, y de Messi, actual referente del Inter Miami, Valderrama tiene un lugar especial en el “soccer” de Estados Unidos.

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Dos años después del Mundial de 1994, “El Pibe” aterrizó en la naciente MLS con el Tampa Bay Mutiny, ganó el premio al jugador más valioso de la primera edición de la competencia y alcanzó tal nivel de fama que en su homenaje se celebró el “Valderrama Day” con compañeros y rivales vestidos con pelucas.

“La posibilidad de que los aficionados pudieran ver a íconos mundiales como Carlos Valderrama fue clave para generar impulso para nuestra liga. También inspiró a otros jugadores a considerar (jugar en) la Major League Soccer”, sostuvo a la AFP Camilo Durana, vicepresidente ejecutivo de la MLS.

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Pese a que la llegada del goleador del Mundial de 2014 pretendía seguir ese camino, en Minnesota su paso fue fugaz. Apenas jugó seis partidos en la liga, dos de ellos como titular, brindó dos asistencias y no marcó ningún gol.

Aunque era considerado una de las joyas de la liga junto a Messi y el alemán Thomas Müller, del Vancouver Whitecaps, abandonó su equipo anticipadamente para unirse a la selección, posiblemente sin planes de regresar en el futuro.

“Volvió el crack”: el 10 de Colombia espera volver a conquistar Norteamérica

Sin mayor trascendencia en Estados Unidos, James, el 10 y capitán del equipo tricolor, llega con cuestionamientos en Colombia para la que podría ser su última aventura con la selección.

Pero acostumbrado a transformarse cada vez que viste la camiseta amarilla, asegura que los malos comentarios lo motivan. “Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me he propuesto”, dijo en febrero.

Clave para el esquema de juego del seleccionador Néstor Lorenzo, en el último amistoso antes del Mundial ante Jordania dio una asistencia y participó en el otro gol de la victoria 2-0.

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“Volvió el crack”, “Si estaba emocionado antes, ahora estoy más emocionado”, reaccionó Valderrama en Instagram al rendimiento de su heredero del número 10 en la espalda.

Preguntas y respuestas

¿Cuándo es el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026?
La Selección Colombia debuta este miércoles 17 de junio contra la selección de Uzbekistán. El partido correspondiente al Grupo K cuenta con transmisión oficial para el territorio colombiano a través de DirecTV.
¿Qué opina el “Pibe” Valderrama sobre James Rodríguez?
Carlos “El Pibe” Valderrama ha respaldado públicamente a James Rodríguez. Recientemente elogió su rendimiento con la camiseta de la selección de Néstor Lorenzo tras los amistosos previos, comentando en sus redes sociales oficiales que “volvió el crack”.
¿Qué hizo Carlos Valderrama en Estados Unidos?
Participó en el Mundial de 1994 y luego fue una de las figuras fundacionales de la MLS con el Tampa Bay Mutiny, donde fue elegido Jugador Más Valioso.
¿Por qué comparan a James Rodríguez con Carlos Valderrama?
Ambos son referentes históricos de la Selección Colombia, jugaron como número 10 y afrontaron Mundiales en Estados Unidos con la responsabilidad de liderar al equipo.

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