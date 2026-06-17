De la melena del ‘Pibe’ a la redención de James: El 10 de Colombia buscará reconquistar Norteamérica en el Mundial 2026

Carlos “El Pibe” Valderrama conquistó a Estados Unidos con su frondosa melena cuando estuvo con la tricolor. Tres décadas después, James Rodríguez, otro enganche colombiano, busca seguir su legado en el Mundial 2026 de Norteamérica. Valderrama, quien lideró al seleccionado cafetero durante varios años en la época de los 90, sedujo a un país amante del béisbol y el football americano en la cita mundialista de 1994 con su cabellera rubia, convertida en símbolo popular. Adultos y niños acudían a los estadios con pelucas amarillas en homenaje al histórico capitán colombiano, cuyo equipo se marchó de la competencia con un estruendoso fracaso en la fase de grupos tras ser considerado uno de los favoritos al título. Le puede interesar: Video | Alegría e ilusión: así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Colombia en la previa del debut vs. Uzbekistán

Carlos "El Pibe" Valderrama jugando en un Mundial con la Selección Colombia. FOTO: AFP

James Rodríguez fue el mejor de la Selección Colombia durante la Copa América que se jugó en Estados Unidos en 2024. FOTO: FCF

Los referentes presentes en la MLS, sin importar las críticas

Más allá de Pelé, que jugó en el New York Cosmos, y de Messi, actual referente del Inter Miami, Valderrama tiene un lugar especial en el “soccer” de Estados Unidos. Puede leer: Experiencia, ilusión y resiliencia: el mensaje de Arias, Gómez y Suárez antes del debut de Colombia en el Mundial Dos años después del Mundial de 1994, “El Pibe” aterrizó en la naciente MLS con el Tampa Bay Mutiny, ganó el premio al jugador más valioso de la primera edición de la competencia y alcanzó tal nivel de fama que en su homenaje se celebró el “Valderrama Day” con compañeros y rivales vestidos con pelucas. “La posibilidad de que los aficionados pudieran ver a íconos mundiales como Carlos Valderrama fue clave para generar impulso para nuestra liga. También inspiró a otros jugadores a considerar (jugar en) la Major League Soccer”, sostuvo a la AFP Camilo Durana, vicepresidente ejecutivo de la MLS. Entérese: En vivo | Portugal y Congo confirmaron sus nóminas para partido en Houston por el Mundial 2026 Pese a que la llegada del goleador del Mundial de 2014 pretendía seguir ese camino, en Minnesota su paso fue fugaz. Apenas jugó seis partidos en la liga, dos de ellos como titular, brindó dos asistencias y no marcó ningún gol. Aunque era considerado una de las joyas de la liga junto a Messi y el alemán Thomas Müller, del Vancouver Whitecaps, abandonó su equipo anticipadamente para unirse a la selección, posiblemente sin planes de regresar en el futuro.

“Volvió el crack”: el 10 de Colombia espera volver a conquistar Norteamérica

Sin mayor trascendencia en Estados Unidos, James, el 10 y capitán del equipo tricolor, llega con cuestionamientos en Colombia para la que podría ser su última aventura con la selección. Pero acostumbrado a transformarse cada vez que viste la camiseta amarilla, asegura que los malos comentarios lo motivan. “Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me he propuesto”, dijo en febrero. Clave para el esquema de juego del seleccionador Néstor Lorenzo, en el último amistoso antes del Mundial ante Jordania dio una asistencia y participó en el otro gol de la victoria 2-0. También le puede interesar: Experiencia, ilusión y resiliencia: el mensaje de Arias, Gómez y Suárez antes del debut de Colombia en el Mundial Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Volvió el crack”, “Si estaba emocionado antes, ahora estoy más emocionado”, reaccionó Valderrama en Instagram al rendimiento de su heredero del número 10 en la espalda.

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