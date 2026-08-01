Gustavo Petro está en Cuba con Díaz-Canel pidiéndole a Trump que no “invada” la isla

Durante su visita a La Habana, el saliente presidente Gustavo Petro llamó a evitar una invasión de Estados Unidos a Cuba y propuso al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, entablar un diálogo, según declaraciones divulgadas este sábado por medios oficiales cubanos. El mandatario colombiano canceló un viaje a Norteamérica para ir a la isla, a la que calificó como una nación “agredida”.
Trump, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, afirma que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha llegado a decir que podría “tomar el control” del país.
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“Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles y proponer como alternativa, incluso al actual gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo”, dijo Petro, que llegó a Cuba el viernes en visita oficial antes de concluir su mandato la próxima semana.