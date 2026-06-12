Este sábado debuta Brasil en el Mundial bajo el mando de Ancelotti ante Marruecos: ¿jugará Neymar?

Carlo Ancelotti debutará como director técnico en una Copa del Mundo este próximo sábado 13 de junio al mando de la Selección de Brasil frente a Marruecos en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium). Es probable que Neymar Jr. no sea parte del equipo inicialista del Scratch, esto debido a que aún continúa en readaptación de campo tras la lesión en el gemelo sufrida con su club, Santos.
“¿Nervioso? No. Estar nervioso es cuando un alumno va al colegio sin estar preparado; eso es la ansiedad. Estoy tranquilo porque estoy muy bien preparado”, mencionó Ancelotti a GloboTV. Hay que recordar que el estratega ha ganado todo en clubes: Champions, Mundial de Clubes, ligas locales, copas locales. Esta será su primera experiencia como seleccionador, sin embargo, es un ganador nato.