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Dai Dai de Shakira y Burna Boy es la mejor canción de los mundiales, según Billboard

El portal especializado en música colocó a consideración las 10 canciones que han sido lanzadas por la Fifa como temas oficiales de las copas del mundo.

  • Shakira se convirtió en la reina de los mundiales con las canciones hechas para las copas de Sudáfrica 2010 y Norteamérica 2026. Foto: Captura video Dai dai.
    Shakira se convirtió en la reina de los mundiales con las canciones hechas para las copas de Sudáfrica 2010 y Norteamérica 2026. Foto: Captura video Dai dai.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 47 minutos
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El himno oficial del Mundial 2026, Dai Dai, interpretado por la colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy ha alcanzado una nueva distinción según la revista Billborad: ser la mejor canción de las copas del mundo.

Así lo estableció el portal especializado en música, que realizó una encuesta a sus lectores sobre cuál era para ellos la mejor canción de los mundiales. Dentro del sondeo estuvieron todos los temas designados por la Fifa como himnos de sus torneos.

Lea también: Dai Dai, de Shakira, incrementó el interés en aprender idiomas, dice informe

La lista incluyó el tema Un’estate italiana (Italia 1990), Gloryland (Estados Unidos 1994), La copa de la vida (Francia 1998), Boom (Corea y Japón 2002), The Time of Our Lives (Alemania 2006), Waka waka (Sudáfrica 2010), We Are One (Brasil 2014), Live it Up (Rusia 2018), Hayya Hayya (Catar 2022) y Dai Dai (Norteamérica 2026).

La encuesta, según el medio mencionado, fue publicada el 1 de junio. Allí los lectores de esa revista designaron a la canción oficial del Mundial 2026 como su favorita, obteniendo el 31,28 % de los votos.

Waka waka, también interpretada por la colombiana Shakira, obtuvo el segundo lugar con un 26,65 %. La copa de la vida, del puertorriqueño Ricky Martin, completó el podio con el 24,73 % de preferencia.

La canción Dai dai que engalana a United 2026 es una fusión de dance-pop, afrobeats y ritmos urbanos que envía un mensaje de aliento a las competidoras del certamen y exalta a diferentes glorias del fútbol que son mencionadas en el tema.

El tema que incluyó el estreno de su video oficial el pasado 23 de mayo ha superado marcas como el más visto en su debut, sobrepasando los 10 millones de reproducciones.

Dai dai hace parte del álbum oficial de la Copa del Mundo de la Fifa 2026, que incluye 18 canciones donde destacan temas como Por ella, de Belinda y Los Ángeles Azules; Partidazo, de Danny Ocean; y Goals, de Lisa, Anitta y Rema.

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Siga leyendo | No solo es Dai Dai: el Mundial 2026 tiene un álbum musical oficial y estas son sus 18 canciones

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