Más de 8.000 personas corrieron por Nacional en la segunda edición de la carrera Grandeza Run Fest

Las calles de Medellín se tiñeron de verde este domingo con la segunda edición de la Grandeza Run Fest, la carrera atlética organizada por Atlético Nacional que volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria de su hinchada. Más de 8.000 corredores participaron en una jornada deportiva que reunió a personas de todas las edades y provenientes de diferentes municipios de Antioquia e incluso de otras ciudades del país.
Los participantes tuvieron la posibilidad de competir en recorridos de 15, 11, 5 y 3 kilómetros, en una iniciativa que mezcló el deporte, la recreación y la pasión por el equipo verdolaga.
Mientras algunos corredores buscaron mejorar sus marcas personales, otros aprovecharon la carrera para compartir en familia y disfrutar de una mañana diferente alrededor de la actividad física.
Un regalo para la hinchada
Carlos Cadavid, director de la carrera, destacó el crecimiento que ha tenido el evento en apenas dos ediciones.
“Hoy estamos acompañados por más de 8.000 corredores. Somos la tercera carrera más grande de Medellín y el año pasado fuimos récord de asistencia para una primera edición de una competencia en Colombia”, explicó.
El dirigente aseguró que el propósito del club va mucho más allá de organizar una carrera.