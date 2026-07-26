Tadej Pogacar agrandó su leyenda: conquistó su quinto Tour de Francia y ya desafía la historia

¿Es Tadej Pogacar el mejor ciclista de la historia? El debate seguirá abierto, pero lo que logró este domingo el esloveno lo acerca cada vez más a ese lugar. A sus 27 años ratificó, una vez más, que hoy compite varios escalones por encima del resto del pelotón mundial.

El corredor del UAE Emirates conquistó su quinto Tour de Francia, el tercero de manera consecutiva, tras las coronas obtenidas en 2020, 2021. Con este nuevo título igualó el récord de cinco victorias en la ronda gala que ostentan los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Induráin.

Después de recorrer 3.289,3 kilómetros, soportar temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados en varias de las 21 etapas, superar estrictos controles antidopaje incluso en horario nocturno y convivir con los abucheos de algunos aficionados que ponen en duda la limpieza de su superioridad, ‘Pogi’ volvió a demostrar que es el gran dominador del ciclismo mundial.

Este domingo, en la última fracción, honró la carrera al brindar espectáculo hasta el final. En el recorrido de 88.7 kilómetros, que pareció más una clásica que un paseo de la victoria, en París, estuvo a unos 500 metros de lograr victoria, en poder finalmente de Mathieu van der Poel (Alpecin).

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“Los aficionados al ciclismo son los mejores entre todos los deportes y debemos estar agradecidos. Y a los que abuchean solo puedo decirles que nos dan un impulso extra. Lo único que hacen es echar más leña al fuego”, comentó Pogacar, quien lideró la competencia durante 17 jornadas, ganó cinco etapas y, además, en la fracción 19 estableció un nuevo récord en la ascensión a Alpe d’Huez. Recorrió los 13,7 kilómetros de subida en 35 minutos y 27 segundos, mejorando ampliamente la histórica marca de Marco Pantani, fijada en 1995 con 36:40.

Su superioridad también quedó reflejada en la clasificación general, en la que aventajó por 6.26 minutos al belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) y por 9.42 al mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates).

“Es chévere competir contra él. Nos empuja a todos a querer mejorar. Es chévere que nos haya tocado vivir la era Pogacar”, señaló Egan Bernal en diálogo con el diario Marca.

El campeón del Tour en 2019 fue el mejor colombiano de la presente edición al finalizar en la casilla 20, a 1:47.58 de la gran figura eslovena.

“Estamos hablando del mejor corredor de la historia, sin duda, así de sencillo. Al final se puede mirar de dos formas: qué aburrimiento que gana siempre, o decir: ‘qué bien que estoy viendo en tiempo real al más grande de la historia’. Ya no solo por el número de victorias, sino por cómo las consigue”, afirmó en Eurosport el español Alberto Contador, doble campeón del Tour, del Giro de Italia y triple vencedor de la Vuelta a España.

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“No sabemos cuántos años va a continuar a este nivel. El tercero (Isaac del Toro), el cuarto (Paul Seixas) y el quinto (Lenny Martinez) de este Tour tienen 22, 19 y 23 años y seguirán mejorando, pero ahora mismo Tadej está a otro nivel. Es impresionante lo que hace: tira del grupo a más de 60 kilómetros de meta, lidera el descenso, domina el falso llano, la subida y hasta llega al último kilómetro avisando de un bache. Es de otro nivel”, agregó Contador.

Con este triunfo, Pogacar alcanzó las 127 victorias como profesional. Además, en la presente temporada ya conquistó la Strade Bianche, Milán-San Remo, el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Romandía, con cuatro etapas, y la Vuelta a Suiza, donde también ganó tres fracciones.