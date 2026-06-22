Cristiano Ronaldo, ¿un problema para Portugal en el Mundial?

Cristiano Ronaldo, uno de los delanteros más prolíficos de la historia, mostró una pobre imagen en su puesta de largo en su sexto Mundial, contra RD Congo (1-1), relanzando el debate sobre su presencia en la Seleçao a los 41 años, en la víspera de que los lusos jueguen su partido contra Uzbekistán.
Este rival, este martes (12:00 m.) en la segunda fecha del Grupo K, se presenta propicio para que el astro de Funchal cambie las críticas por alabanzas.
Cristiano sufrió en Houston la comparación con las otras estrellas del balón que han iluminado los primeros partidos del Mundial con un doblete, como Kylian Mbappé y Harry Kane, e incluso un triplete para su eterno rival Lionel Messi, que como el portugués disputa su sexto Mundial.
“No nos ha faltado de nada. Esto es fútbol, Portugal podría haber ganado, pero también podría haber perdido”, despachó Ronaldo tras un partido que también fue decepcionante en lo colectivo para el equipo de Roberto Martínez.
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