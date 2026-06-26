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CR7 y James: dos amigos dentro y fuera de la cancha se reencuentran

El capitán de la Selección Colombia mantiene una amistad con Cristiano Ronaldo desde que fichó con el Real Madrid en 2014.

  • Cristiano Ronaldo y James Rodríguez jugaron 89 partidos juntos en el Real Madrid, se juntaron en 17 goles y ganaron dos Champions League, una Liga de España y dos Supercopas europeas. FOTO GETTY
    Cristiano Ronaldo y James Rodríguez jugaron 89 partidos juntos en el Real Madrid, se juntaron en 17 goles y ganaron dos Champions League, una Liga de España y dos Supercopas europeas. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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El fútbol, como la vida, es mejor con amigos y más cuando se crea afinidad con personas que admiras, así como le sucedió a James David Rodríguez.

Corría el año 2014 y, tras terminar el Mundial de Brasil, el Real Madrid se fijó en James, quien fue el mejor jugador del torneo, llevando a Colombia a los cuartos de final y logrando la Bota de Oro con 6 anotaciones. Por esos días, el líder del vestuario madridista era el portugués Cristiano Ronaldo, que ese año ganó la Liga de Campeones siendo el máximo anotador del Madrid en esa edición con 17 tantos.

Cristiano apadrinó a James

Los entrenamientos en la sede de Valdebebas los dirigía Carlo Ancelotti, el mítico estratega italiano, múltiple campeón de la Champions League. Carletto desde el primer día confió en el zurdo colombiano, pero de los jugadores, el que más se emocionó con la llegada del “10” cafetero fue Cristiano.

Durante ese primer año de James en el Madrid, las cosas parecían salir bien. Los seis meses iniciales dictaron que Rodríguez era el amo y señor de la creación de los blancos, portando la camiseta número 10 en un vestuario repleto de figuras como Luka Modric, Toni Kroos o Isco Alarcón.

Todo tambaleó cuando el Real perdió ante el Atlético de Madrid el derbi de la capital de España 4-0. El partido que se jugó el sábado 7 de febrero de 2015 fue un golpe duro para el madridismo, sin embargo, los jugadores merengues no se dieron mala vida por ello y a la noche festejaron por todo lo alto el cumpleaños de CR7.

James se encargó de poner la música llevando a Kevin Roldán, reguetonero oriundo de Pereira. El compatriota de Rodríguez subió una foto con el astro luso y el cafetero, lo que desató la polémica.

Después de este hecho, el portugués salió a dar la cara a los medios y defendió a James, reconociendo su gran amistad, y se disculpó por la molestia de la hinchada.

Hay que destacar que, de forma indirecta, la relación de ambos venía desde antes al compartir representante en su momento, el portugués Jorge Mendes.

Se divertían y ganaban mucho

Los años más ganadores de James los vivió en el Real Madrid. Allí consiguió quedarse con todo lo que podía lograr el club. Títulos locales, internacionales, copas e incluso ganó varias veces el MVP en partidos ligueros, de Champions y el hombre del mes en el equipo merengue. Pero su gran socio para que esto sucediera fue Cristiano Ronaldo, quien al igual que James, se aprovechó del talento del cafetero para nutrir sus estadísticas.

Hay partidos memorables donde ambos fueron piezas clave, como la serie de octavos de final de Champions en 2016 ante AS Roma, donde ambos jugadores marcaron gol, o el inolvidable pase “de globito” que le brindó James a CR7 en Anfield para el tanto del luso ante Liverpool en 2014.

En las semifinales de la Liga de Campeones 2014/15, James y Cristiano fueron los únicos del Madrid en anotar.

Durante las tres campañas que jugaron juntos (2014/15, 2015/16 y 2016/17), James le dio 10 asistencias a “El Bicho”, mientras que CR7 se adjudicó 7 pases de gol al colombiano. El Real Madrid ganó con ellos en plantilla 9 títulos.

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Este sábado se volverán a encontrar en el Mundial, pero cada uno defendiendo a su país en un partido por el primer lugar del grupo.

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