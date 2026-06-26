CR7 y James: dos amigos dentro y fuera de la cancha se reencuentran

El fútbol, como la vida, es mejor con amigos y más cuando se crea afinidad con personas que admiras, así como le sucedió a James David Rodríguez.
Corría el año 2014 y, tras terminar el Mundial de Brasil, el Real Madrid se fijó en James, quien fue el mejor jugador del torneo, llevando a Colombia a los cuartos de final y logrando la Bota de Oro con 6 anotaciones. Por esos días, el líder del vestuario madridista era el portugués Cristiano Ronaldo, que ese año ganó la Liga de Campeones siendo el máximo anotador del Madrid en esa edición con 17 tantos.