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Cristiano Ronaldo vs. James Rodríguez: de compañeros en el Real Madrid a rivales en el Mundial

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez volverán a verse este sábado 27 de junio como capitanes de Portugal y Colombia, en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido, correspondiente a la última jornada del Grupo K del Mundial y definirá el liderato del grupo.

  • Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, capitanes de Portugal y Colombia, se enfrentarán por primera vez con sus selecciones tras compartir vestuario durante tres temporadas en el Real Madrid. Foto: Getty
    Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, capitanes de Portugal y Colombia, se enfrentarán por primera vez con sus selecciones tras compartir vestuario durante tres temporadas en el Real Madrid. Foto: Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
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Amigos en épocas gloriosas del Real Madrid, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se citan por primera vez en un partido de selecciones el sábado para defender las camisetas de Portugal y Colombia en el Mundial. Por un lado, el ícono merengue que amplía su leyenda a los 41 años al convertirse en el primer humano en anotar en seis ediciones mundialistas.

Por el otro, un otrora candidato a sucederlo como referente en la Casa Blanca que comanda con 34 años, junto a Luis Díaz, una selección colombiana que brilla en Norteamérica 2026. Los une la amistad que forjaron durante tres temporadas en el Real Madrid, los entrenamientos en los que reían a carcajadas y más de una fiesta que compartieron en la capital española.

Entérese: De las dudas a las certezas: así crece Colombia antes de enfrentar a Portugal

El sábado en Miami se enfrentarán como capitanes de sus respectivas selecciones en el cierre del Grupo K a partir de las 23:30 GMT en el Hard Rock Stadium.

Colombia ya aseguró su clasificación a dieciseisavos con seis puntos en dos partidos ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, mientras Portugal está virtualmente clasificado con cuatro. Si los colombianos ganan o empatan, se quedarán con la primera plaza.

“Partido lindo”: James Rodríguez anticipa un duelo especial frente a Cristiano Ronaldo en el Mundial

El astro portugués llega inspirado a uno de los partidos más esperados de la fase de grupos luego de marcar dos goles ante Uzbekistán, con los que dijo presente en un torneo que ya protagoniza su eterno rival, el argentino Lionel Messi, con cinco tantos.

A James, en cambio, le ha correspondido un papel más discreto. El capitán colombiano cede de momento la batuta a Luis Díaz y al lateral derecho Daniel Muñoz, decisivos en el destacado inicio del equipo de Néstor Lorenzo.

Lea más: Cristiano Ronaldo analizó el desafío que tendrá Portugal contra Colombia: “Vamos a tener un partido duro”

Ronaldo “es un tipo al que le encanta ganar, que siempre quiere hacer goles. Va a ser un partido lindo”, dijo James en la previa del encuentro. El luso acogió al colombiano cuando llegó con 23 años al Real Madrid en 2014, después de ser el goleador del Mundial de Brasil.

Entre una constelación de estrellas como Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric y Gareth Bale, James portaba el dorsal 10 y rápidamente se ganó un lugar en el equipo de Carlo Ancelotti. Pero luego, relaciones complicadas con los entrenadores Rafael Benítez y Zinedine Zidane terminaron por empujarlo a una cesión al Bayern Munich en 2017.

Dos años después regresó a Madrid, aunque Ronaldo ya había partido tras dejar un registro histórico de 451 goles. CR7 suele destacar las cualidades de la zurda de James, a quien considera “un jugador muy top”. “Vamos a tener un partido duro contra Colombia, advirtió el martes.

Conozca: Cristiano Ronaldo, el primer jugador en la historia en hacer gol en seis mundiales seguidos y batió cuatro récords más; reviva todos sus goles

“Gran talento”: Portugal elogia el nivel de Colombia antes del duelo por el liderato del grupo

Luego de las grandes dudas que generaba antes del Mundial, especialmente por el estado físico de James, Colombia ha firmado uno de los mejores desempeños de la fase de grupos.

Luis Díaz aporta desequilibrio y velocidad, mientras que Muñoz se ha convertido en la gran revelación con dos goles. Aunque con un papel menos vistoso, James sigue siendo clave para Lorenzo.

“El respeto que genera hacia los oponentes cambia la dinámica y cambia la percepción” de Colombia, “es un jugador fundamental en la selección”, dijo a la AFP Wilmer Cabrera, colombiano mundialista en Italia 1990 y Francia 1998.

Para el entrenador de Portugal, el español Roberto Martínez, se trata de “un gran partido”. “No voy a descubrir ahora el gran talento individual” de Colombia, sostuvo durante la semana.

Siga leyendo: ¿Colombia seguirá en Estados Unidos o se irá para Canadá? Esto le espera a ‘la sele’ en el Mundial 2026

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Preguntas y respuestas

¿A qué hora es el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial?
El partido decisivo de la fase de grupos se disputará este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami a las 23:30 GMT.
¿Qué récord rompió Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?
El astro portugués de la escuadra lusa se convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones mundialistas diferentes.
¿Cómo clasifica Colombia como primera de su grupo?
Tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo, a Colombia le basta con conseguir un empate o una victoria ante Portugal para quedarse definitivamente con la primera posición del Grupo K

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