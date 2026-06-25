Con doblete de Pépé, Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao y superó por primera vez la fase de grupos de un Mundial

La cuarta fue la vencida. Costa de Marfil superó este jueves 25 de junio por primera vez la fase de grupos de un Mundial en su historia al ganarle 2-0 a la Selección de Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 como segundo del Grupo E.

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Con este resultado, Alemania y Costa de Marfil quedaron con seis puntos cada uno en el grupo E, pero los germanos fueron primeros por su victoria en el duelo directo ante los marfileños, que destacaron durante los 90 minutos.