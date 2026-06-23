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¿“El Cucho” Hernández desde el inicio? Esta es la posible nómina inicialista de Colombia ante R.D. Congo

La Selección Colombia juega contra República Democrática del Congo en la segunda fecha del Grupo K del Mundial Norteamérica 2026. En el equipo de Néstor Lorenzo todo apunta a que se repite la nómina del juego ante Uzbekistán, con posibilidades de ingresar en el onceno para Juan Camilo Hernández

  • Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia habla con El Cucho Hernández. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia habla con El Cucho Hernández. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 57 minutos
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Este martes 23 de junio, la Selección Colombia tendrá su segunda salida en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. El conjunto cafetero enfrentará en Guadalajara, México, al seleccionado de la República Democrática del Congo, equipo que viene de conseguir un histórico empate en su primera presentación ante la Portugal de Cristiano Ronaldo (1-1).

Colombia por su parte, le ganó a Uzbekistán en el debut por 3-1. Los goles en la noche del pasado miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México los hicieron Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, este último tuvo un gran aporte de Juan Camilo “Cucho” Hernández. El pereirano nunca dejó morir la jugada y logró mandar un centro in extremis, para que Campaz cabeceara solo en el área en el tiempo de descuento y liquidara el pleito para la tricolor.

Entérese: Néstor Lorenzo lanza advertencia antes del duelo contra Congo en Guadalajara: “Colombia no renunciará a su estilo”

Justamente por su entrega y aporte ofensivo es que el nombre de “El Cucho” ronda la cabeza de Néstor Lorenzo para ser inicialista en el juego ante los congoleños. Lorenzo, que durante la eliminatoria mundialista poco y nada contó con el risaraldense, no tuvo de otra que convocarlo tras la gran temporada que firmó con el Real Betis Balompié del fútbol español. Hernández hizo 15 goles y brindó 3 asistencias para el conjunto andaluz en la temporada 2025/26, en la cual los béticos se clasificaron a la Champions League por segunda vez en el siglo XXI.

Lea también: ¿Va mal en la polla? Acá le tenemos el pronóstico de la IA para Colombia vs. Congo en Guadalajara

La posible alineación de Colombia contra RD Congo

Ahora, ante el poco aporte con pelota de Luis Javier Suárez en el primer partido, donde solo tocó la pelota en 20 ocasiones y realizó ocho pases buenos. También se especula con una posible alineación de Richard Ríos, pero no por Gustavo Puerta, sino por Jefferson Lerma, caso que es improbable ya que el chocoano es casi indiscutible para Lorenzo en el onceno inicial. Estas serían las formaciones:

Colombia: Camilo Vargas (arquero)- Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica (defensas)- Jefferson Lerma, Gustavo Puerta Jhon Arias, James Rodríguez (volantes)- Luis Díaz, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández o Luis Javier Suárez (delanteros)

RD Congo: Lionel Mpasi (arquero)- Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi (defensas)- Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe (volantes- Cedrid Bakambu y Yoane Wissa (delanteros).

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A qué hora juegan Colombia y RD Congo y dónde ver el partido

El partido contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani en el Estadio de Guadalajara. Este duelo entre colombianos y congoleses se jugará a las 9:00 p.m., hora de Colombia, con transmisión de Caracol TV, RCN TV, DirecTV y Disney+.

Siga leyendo: Colombia busca ante Congo el boleto anticipado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde verlo?

Preguntas y respuestas

¿Cucho Hernández será titular contra RD Congo?
Néstor Lorenzo analiza incluirlo desde el inicio tras su destacado aporte en la victoria sobre Uzbekistán. La decisión final se conocerá horas antes del partido.
¿Cuál sería la alineación de Colombia ante RD Congo?
La base del equipo sería la misma del debut, aunque el Cucho Hernández podría reemplazar a Luis Javier Suárez en ataque.
¿A qué hora juega Colombia contra RD Congo?
El partido se disputará a las 9:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio de Guadalajara, México.
¿Dónde ver Colombia vs RD Congo en vivo?
La transmisión estará disponible por Caracol TV, RCN TV, DirecTV y Disney+.

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