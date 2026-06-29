Richard Ríos, con los pies en la tierra antes del reto de Colombia ante Ghana

El volante fue enfático en que la clave del éxito de la Tricolor ha sido la humildad y la exigencia constante en cada compromiso, sin importar el rival ni el contexto del torneo.

Richard Ríos analizó el momento que atraviesa la Selección Colombia en el Mundial 2026 y el desafío que representa la fase de eliminación directa, donde cada partido se convierte en decisivo. El mediocampista destacó el buen rendimiento del equipo hasta ahora, pero insistió en que el grupo mantiene los pies sobre la tierra y la convicción de avanzar paso a paso sin perder la concentración.

“Tenemos que seguir trabajando poco a poco porque con mucha humildad siento que llegaremos muy lejos”, señaló Ríos, resaltando la mentalidad colectiva que ha acompañado al equipo de Néstor Lorenzo durante la competición.

Un reto distinto ante Ghana

Pensando en el próximo duelo frente a Ghana, el mediocampista explicó que se tratará de un partido completamente diferente al que Colombia disputó ante Portugal en la fase de grupos. Mientras los europeos se caracterizan por su control del balón y la posesión prolongada, el conjunto africano destaca por su potencia física, su juego directo y su intensidad en los duelos individuales.

Aun así, Ríos dejó claro que la Selección Colombia no cambiará su identidad futbolística para este compromiso. La idea, según explicó, es mantener la propuesta ofensiva y el protagonismo que ha mostrado el equipo en el torneo.

“Si salimos a mostrar todo aquello que tenemos, será mucho más difícil para el rival”, afirmó el volante, reafirmando la intención de la Tricolor de imponer condiciones desde el inicio.