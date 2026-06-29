Richard Ríos, con los pies en la tierra antes del reto de Colombia ante Ghana

Richard Ríos analizó el momento que atraviesa la Selección Colombia en el Mundial 2026 y el desafío que representa la fase de eliminación directa, donde cada partido se convierte en decisivo. El mediocampista destacó el buen rendimiento del equipo hasta ahora, pero insistió en que el grupo mantiene los pies sobre la tierra y la convicción de avanzar paso a paso sin perder la concentración.
El volante fue enfático en que la clave del éxito de la Tricolor ha sido la humildad y la exigencia constante en cada compromiso, sin importar el rival ni el contexto del torneo.