Autoridades investigan posible relación entre protesta de Granizal y dos incendios forestales

Las autoridades de Bello señalaron la posible responsabilidad de manifestantes de la vereda Granizal en el inicio de dos incendios forestales ocurridos alrededor de la Autopista Medellín - Bogotá y que hicieron necesaria la actuación de los organismos de socorro.

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La ocurrencia de las conflagraciones fue informada hacia las diez de la noche por parte de la Alcaldía de esa localidad del norte del Valle de Aburrá en el sector Manantiales y se necesitó tramitar la presencia de equipos de bomberos y de la Secretaría de Gestión de Riesgo local para conjurar la emergencia.

Este sitio está ubicado en el mismo sector de la báscula, al inicio del carreteable nacional, el mismo donde durante todo el día decenas de habitantes de Granizal protestaron y mantuvieron el tráfico vehicular suspendido de manera intermitente.

No obstante, también al final de la noche fueron obligados a despejar la vía por parte de la Policía.

“Se investiga un rumor difundido por testigos presenciales que apuntan a que, presuntamente, el conato haya sido provocado por algunos de los manifestantes que estuvieron en la zona”, expresó la Alcaldía de Bello en un mensaje difundido entre medios de comunicación.

El motivo de la movilización que causó traumatismos durante este 13 de agosto fue la falta de agua potable para cerca de 30.000 habitantes de Granizal. Este es considerado uno de los asentamientos informales más grandes del país.

Curiosamente, el miércoles, en la apertura de la Casa Granizal por parte de la Alcaldía de Bello, la administración y EPM habían presentado los avances de un proyecto de potabilización para el líquido vital.

Allí se habló de un sistema diseñado especialmente para este territorio y que tendrá una duración de dos meses con el fin de evaluar su efectividad. De hecho, ya hay 59 “puntos humanitarios de distribución” instalados y seis plantas portátiles de potabilización que entrarán en operación durante esta fase.

Los 59 puntos son gabinetes que permiten la conexión de la red de agua cruda a las seis plantas portátiles dispuestas en la vereda de esta zona rural.

Cada planta realiza un proceso compacto de filtración y desinfección final con hipoclorito de sodio, que garantiza la eliminación de sólidos suspendidos y microorganismos patógenos, cumpliendo los parámetros de las normas legales.

No obstante, la marcha puso en evidencia que la gente no quedó contenta. Según la señora Múnera, aunque “EPM llena todos los días los bidones, estos no son suficientes para abastecer a más de 30.000 personas que habitan en Granizal”.

En el transcurso del jueves, la alcaldía de Bello se pronunció sobre la protesta, acentuando que “nuestro Gobierno es el que históricamente ha puesto mayor atención a Granizal y datos de gestión que les compartiré así lo demuestran” y enfatizó que existe una acción popular para proteger el derecho de los pobladores de este sector al agua, pero que esta no obliga solo a ese municipio, sino a EPM, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Vivienda.

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Sus líderes habían anunciado que este viernes, 14 de agosto, continuarían su movimiento porque consideran que están luchando para que se les restituya un derecho fundamental.

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