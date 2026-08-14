Cuatro nuevos clasificados a cuartos de la Leagues Cup 2026, tras la eliminación de Messi e Inter Miami

América, Monterrey, Austin FC y Chicago Fire avanzaron el jueves a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, mientras que Cruz Azul fue eliminado en una primera fase que registró la prematura salida del Inter Miami de Lionel Messi.

La primera fase se cerró con un balance de 32 victorias de equipos de la MLS por 22 de la Liga mexicana.

Los cuartos de final serán los siguientes: León-Real Salt Lake, Chicago Fire-Monterrey, América-Columbus Crew y Austin-Toluca.

El miércoles, el torneo perdió gran parte de su atractivo con la eliminación del Inter Miami, que cayó de local 3-2 ante el León en el estadio Nu.

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Este jueves, el América no pudo cerrar con paso perfecto al perder en penales 6-5 ante el Austin FC, después de igualar 1-1 en los 90 minutos en el estadio Q2 en la ciudad de Texas.

“Por más que tuvimos control y generamos algunas situaciones, en definitiva lo que nos faltó fue mayor claridad en los últimos veinte metros, más allá de las transiciones peligrosas de Austin”, dijo el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del América.

Las Águilas se habían puesto en ventaja con un gol de Jon Gallagher (48’) en propia puerta.

Pero el local igualó con anotación del albanés Myrto Uzuni (67’).

En los penales, el equipo mexicano perdió al fallar su remate el colombiano Cristian Borja.

El América terminó segundo de la zona Liga MX con siete puntos. El Austin se hizo del segundo puesto de la MLS con ocho unidades.

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