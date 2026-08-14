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Cuatro nuevos clasificados a cuartos de la Leagues Cup 2026, tras la eliminación de Messi e Inter Miami

Los colombianos Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Juan Valencia marcaron para la victoria y clasificación de Necaxa.

  • El Necaxa (uniforme rojo), de los colombianos Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Juan Valencia marcaron para el triunfo de su club y el avance a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. FOTO TOMADA X@ClubNecaxa
    El Necaxa (uniforme rojo), de los colombianos Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Juan Valencia marcaron para el triunfo de su club y el avance a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. FOTO TOMADA X@ClubNecaxa
Agencia AFP
hace 4 horas
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América, Monterrey, Austin FC y Chicago Fire avanzaron el jueves a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, mientras que Cruz Azul fue eliminado en una primera fase que registró la prematura salida del Inter Miami de Lionel Messi.

La primera fase se cerró con un balance de 32 victorias de equipos de la MLS por 22 de la Liga mexicana.

Los cuartos de final serán los siguientes: León-Real Salt Lake, Chicago Fire-Monterrey, América-Columbus Crew y Austin-Toluca.

El miércoles, el torneo perdió gran parte de su atractivo con la eliminación del Inter Miami, que cayó de local 3-2 ante el León en el estadio Nu.

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Este jueves, el América no pudo cerrar con paso perfecto al perder en penales 6-5 ante el Austin FC, después de igualar 1-1 en los 90 minutos en el estadio Q2 en la ciudad de Texas.

“Por más que tuvimos control y generamos algunas situaciones, en definitiva lo que nos faltó fue mayor claridad en los últimos veinte metros, más allá de las transiciones peligrosas de Austin”, dijo el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del América.

Las Águilas se habían puesto en ventaja con un gol de Jon Gallagher (48’) en propia puerta.

Pero el local igualó con anotación del albanés Myrto Uzuni (67’).

En los penales, el equipo mexicano perdió al fallar su remate el colombiano Cristian Borja.

El América terminó segundo de la zona Liga MX con siete puntos. El Austin se hizo del segundo puesto de la MLS con ocho unidades.

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Cruz Azul se quema ante un Fire perfecto

Cruz Azul, actual campeón del fútbol mexicano, se despidió de la Leagues Cup al sufrir una dolorosa derrota 2-1 ante el Chicago Fire en el estadio SeatGeek, en Bridgeview, Illinois.

“De esta derrota, de este golpe, tenemos que aprender mucho: a manejar mejor los partidos, a saber darle al equipo mejor ritmo en algunos momentos y mejor organización en la fase defensiva, y cosas que vamos a trabajar”, dijo Joel Huiqui, director técnico del Cruz Azul.

El sudafricano Puso Dithejane fue el artífice de la victoria del Fire con un doblete (67’ y 90+3’).

La Máquina celeste descontó por el argentino Nicolás Ibáñez (81’).

El Chicago Fire del delantero polaco Robert Lewandowski terminó como líder de la zona MLS con nueve puntos.

El Cruz Azul acabó quinto de la zona Liga MX con seis.

La combinación de resultados dejó fuera también a Juárez, que acumuló seis unidades, y a Los Ángeles FC con siete puntos.

Philadelphia y New York, fuera

El Philadelphia Union y el New York City FC también quedaron afuera al perder 2-0 frente al Santos y 2-1 con el Necaxa, respectivamente.

En el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania, donde el Unión sufrió su segunda derrota en el torneo, por 2-0 ante el Santos, y se quedó con tres puntos.

Los argentinos Ramiro Sordo (48’) y Ezequiel Bullaude (51’) firmaron la única victoria de los Guerreros, que se despidieron del torneo con tres unidades.

En el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey, el Necaxa venció de atrás 2-1 al New York City FC.

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Keaton Parks (37’) puso en ventaja al local, que se quedó con tres puntos.

Los colombianos Juan Valencia (58’) y Juan Pablo ‘Tatay’ Torres (79’) dieron la vuelta al marcador para el Necaxa, que también terminó con tres unidades.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup 2026?
Los partidos de cuartos de final serán León vs. Real Salt Lake, Chicago Fire vs. Monterrey, América vs. Columbus Crew y Austin FC vs. Toluca.
¿Cómo quedó el balance general entre la Liga MX y la MLS en la primera fase de la Leagues Cup 2026?
El balance global de la primera fase favoreció a la MLS con 32 victorias, frente a 22 triunfos obtenidos por los clubes de la Liga MX.
¿En qué instancia fue eliminado el Inter Miami de Lionel Messi?
El Inter Miami quedó eliminado en la primera fase del torneo tras perder como local 3-2 ante el León en el estadio Nu, siendo una de las ausencias más destacadas para las rondas eliminatorias.

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