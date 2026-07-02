“Es candidata al título”: a Colombia le llueven elogios antes del duelo contra Ghana

Con su brillante actuación ante Portugal, Colombia se ha ganado la atención del Mundial 2026 antes que arranquen los dieciseisavos de final ante Ghana, en un reencuentro con cuentas pendientes frente a su exseleccionador Carlos Queiroz.
Colombia aterrizó en esta Copa del Mundo de Norteamérica entre la esperanza y la incertidumbre.
A la brillante actuación de la Copa América 2024, frenada solo por Argentina en la final, le siguió un bajón en las eliminatorias sudamericanas, que concluyó en tercer lugar tras la Albiceleste y Ecuador.
Antes de su anhelado regreso al Mundial tras su ausencia de Catar 2022, una parte de la afición se preguntaba si su equipo debía seguir girando alrededor de James Rodríguez, una frágil estrella de casi 35 años y escaso rodaje tras un paso testimonial por el Minnesota United, de la MLS.
Las respuestas llegarán a partir del viernes, cuando Colombia arranca la fase decisiva del torneo con un choque de dieciseisavos de final ante Ghana en Kansas City.
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Pero antes, en su primer examen verdadero, el sistema de Néstor Lorenzo cumplió casi a la perfección en un empate 0-0 ante la favorita Portugal que dejó sabor a victoria.
Colombia le arrebató la pelota a uno de los mediocampos más prestigiosos del torneo, con un 51% de posesión frente al 41% portugués; remató prácticamente el doble de veces y pudo ganar con un cabezazo a la red de Dávinson Sánchez invalidado por un fuera de juego milimétrico que solo observó el VAR.
“Es un equipo muy fuerte”, reconoció Cristiano Ronaldo tras sufrir en carne propia la intensidad y compenetración de los hombres del argentino Lorenzo.