“Es candidata al título”: a Colombia le llueven elogios antes del duelo contra Ghana

Con su brillante actuación ante Portugal, Colombia se ha ganado la atención del Mundial 2026 antes que arranquen los dieciseisavos de final ante Ghana, en un reencuentro con cuentas pendientes frente a su exseleccionador Carlos Queiroz. Colombia aterrizó en esta Copa del Mundo de Norteamérica entre la esperanza y la incertidumbre. A la brillante actuación de la Copa América 2024, frenada solo por Argentina en la final, le siguió un bajón en las eliminatorias sudamericanas, que concluyó en tercer lugar tras la Albiceleste y Ecuador. Antes de su anhelado regreso al Mundial tras su ausencia de Catar 2022, una parte de la afición se preguntaba si su equipo debía seguir girando alrededor de James Rodríguez, una frágil estrella de casi 35 años y escaso rodaje tras un paso testimonial por el Minnesota United, de la MLS. Las respuestas llegarán a partir del viernes, cuando Colombia arranca la fase decisiva del torneo con un choque de dieciseisavos de final ante Ghana en Kansas City. Lea: Así se alista Colombia para el duelo de dieciseisavos frente a Ghana: calor, táctica y enfoque total Pero antes, en su primer examen verdadero, el sistema de Néstor Lorenzo cumplió casi a la perfección en un empate 0-0 ante la favorita Portugal que dejó sabor a victoria. Colombia le arrebató la pelota a uno de los mediocampos más prestigiosos del torneo, con un 51% de posesión frente al 41% portugués; remató prácticamente el doble de veces y pudo ganar con un cabezazo a la red de Dávinson Sánchez invalidado por un fuera de juego milimétrico que solo observó el VAR. “Es un equipo muy fuerte”, reconoció Cristiano Ronaldo tras sufrir en carne propia la intensidad y compenetración de los hombres del argentino Lorenzo.

Entre las candidatas, según Luis de la Fuente

“No me sorprendió porque ya sabíamos del nivel de esta Colombia”, dijo el seleccionador portugués, Roberto Martínez. “No pudimos llevar el partido a donde nosotros podemos controlar el juego”. El último en sumarse a los halagos fue el entrenador español, Luis de la Fuente, que el miércoles no dudó en incluir a Colombia en el ramillete de aspirantes. “Si no la metí antes en la relación de candidatas, lo hago ahora”, afirmó De la Fuente, que en 2024 sufrió ante Colombia una de sus únicas tres derrotas con la Roja. “Creo que tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una calidad técnica muy alta. No hay más que ver la delantera que tiene”, dijo el técnico español apuntando directamente a la línea que comanda Luis Díaz.

Reencuentro con Queiroz

Las alabanzas a James Rodríguez y sus compañeros resonaron también en el exterior del Hard Rock Stadium de Miami. “No me gustaría jugar contra Colombia”, aseguró Gary Lineker, exdelantero mundialista inglés y actual analista del Mundial para Netflix. Por ahora, Lineker puede estar tranquilo, porque Inglaterra solo se mediría a Colombia en unas eventuales semifinales. Antes de eso, el equipo cafetero podría disponer de su revancha ante la Argentina de Lionel Messi en cuartos de final en Kansas City. Para ganarse ese explosivo duelo, Colombia tendrá que salir airosa el viernes de su primer compromiso en Kansas City, donde le espera un calor extremo que tiene a la región en alerta. Colombia viajó a esta ciudad del medio oeste de Estados Unidos en la tarde del miércoles, tras un entrenamiento matinal en el estadio del Inter Miami. En el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL le espera un viejo conocido, el portugués Carlos Queiroz, que con solo dos meses en el banco ha comandado a Ghana hasta su primera fase de eliminación directa desde Sudáfrica 2010.