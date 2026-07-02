Brasil confirmó la baja por lesión de Lucas Paquetá para el partido vs. Noruega: ¿sustitución o cambio de esquema?

Con altas y bajas, Brasil ya había consolidado un mediocampo que se dividía funciones defensivas y ofensivas. Con Lucas Paquetá lesionado, Carlo Ancelotti debe barajar las cartas para el duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, dijo este jueves 2 de julio la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Le puede interesar: Semenyo no va con favoritismos y lanzó advertencia antes del partido vs. Colombia: “Tenemos el mismo talento” Bruno Guimarães y Casemiro, los hombres de confianza de Carletto en la Seleção, podrían estrenar compañero en el centro del campo el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York. Lucas Paquetá, de 28 años, se lesionó el posterior del muslo izquierdo en el primer tiempo de la sufrida victoria 2-1 contra Japón el lunes en Houston. La Confederación Brasileña de Fútbol no precisó el tiempo de baja, pero una fuente de la entidad dijo a la AFP que el futbolista es baja segura para los octavos y para buena parte del resto del torneo, en caso de que la Canarinha avance.

Pauqtá fue titular en el partido contra Japón por los 16avos de la cita orbital de Norteamérica. FOTO: Tomada de redes sociales @CBF_Futebol y @lucaspaqueta

Su ausencia entraña dificultades para el entrenador italiano, que ya había encontrado algo de su anhelado equilibrio con la presencia del jugador del Flamengo. Ahora deberá decidir entre sustituirlo por otro mediocampista o variar el esquema táctico que hasta ahora, con algunos tropiezos, le ha dado resultados. Cuando la Canarinha ataca, Lucas Paquetá es la punta izquierda de un triángulo en el mediocampo en el que Guimarães es la esquina derecha y Casemiro el otro vértice. Los dos primeros se sumergen en el área y asumen labores creativas. Cuando defiende, compone un 4-4-2 con el hombre del Flamengo de Brasil en la banda izquierda, Guimarães y Casemiro en el centro y un extremo en la derecha.

Danilo Santos sería la opción más directa para reemplazar a Paquetá

Lucas Paquetá explicó recientemente que el míster, como le dicen los jugadores a Ancelotti, le pide que ayude “en defensa y en la construcción de las jugadas”. “Me pide que saque a relucir mis cualidades; no me exige mucho control del balón. Me pide que juegue con soltura, que participe en el partido. Y que, sin el balón, ponga en práctica mis habilidades defensivas”, dijo tras el triunfo 3-0 contra Haití en la primera fase. ¿Quién puede llenar el vacío y asumir la titularidad en un juego de máxima tensión? El único futbolista con esas características en la nómina, y que además es zurdo, como Lucas Paquetá, es Danilo Santos, de 25 años.

Paquetá junto a sus compañeros en el Mundial 2026. FOTO: Tomada de redes sociales @CBF_Futebol y @lucaspaqueta.

Ancelotti hizo debutar como internacional al hombre de las rastas en marzo. Desde entonces ha jugado siete partidos, uno solo como titular, y en el Mundial apenas disputó 20 minutos repartidos en tres encuentros. En los encuentros amistosos premundial dejó gratas sensaciones por su compenetración con los atacantes. Pero también por sus capacidades en el uno contra uno y el “box to box” (de área a área), particularmente en la victoria 3-1 ante Croacia, en la que anotó su primer gol con la camiseta auriverde. “Puedo jugar de 5, de 8 e incluso de 10. Soy capaz de marcar, atacar y subir y bajar por la banda. Eso me facilita mucho las cosas y me ayuda mucho”, dijo el centrocampista del Botafogo al portal Globo Esporte antes del arranque de la Copa del Mundo.

¿Ancelotti removerá drásticamente el tablero vs. Noruega?

El entrenador italiano también puede decantarse por introducir a un atacante más para intentar herir a la defensa vikinga, una de las más vulnerables del Mundial con ocho goles recibidos en cuatro partidos. Esta fue la salida que encontró para el segundo tiempo ante los nipones: Endrick ingresó como centrodelantero y Matheus Cunha, que suele ser falso nueve o mediapunta, retrocedió algunos metros para cumplir una función similar a la de Lucas Paquetá. El propio Carletto reveló que esa era una opción para comenzar algún partido que demande “fuerza en el área” rival. “Endrick puede dar esa fuerza y más presencia en el área”, consideró.