Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

De la mano de Tielemans, Bélgica remontó y le ganó 3-2 a Senegal en los dieciseisavos del Mundial: vea aquí los goles

En un duelo lleno de emociones, la Selección de Bélgica remontó en los últimos minutos ante Senegal y clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  • Tielemans marcó doblete para la remontada belga ante Senegal. FOTO: X Belgium Red Devils
    Tielemans marcó doblete para la remontada belga ante Senegal. FOTO: X Belgium Red Devils
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

Bélgica se clasificó este miércoles para los octavos de final del Mundial al vencer a Senegal por 3-2, en un partido en el que remontó dos goles en contra y acabó imponiéndose con un penal al final de la prórroga.

Los europeos sufrieron durante gran parte del encuentro frente a un rival que se adelantó con los tantos del centrocampista Habib Diarra (24’) y el delantero Ismaila Saar (51’). Pero en tres minutos de locura, Bélgica empató gracias a Romelu Lukaku (86’) y Youri Tielemans (89’) para llevar el partido al tiempo extra.

El mismo Tielemans anotó el penal de la victoria en el 120’+5, concedido tras una revisión del VAR, y mandó a su selección a la siguiente ronda, el próximo lunes también en Seattle, contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

Los errores y los cambios de Rudi García fueron clave

Al finalizar el primer tiempo, Senegal mostró superioridad, principalmente en el juego de bandas y en el contraataque con Mané, Sarr y Diarra. Para los segundos 45 minutos, Rudi García pateó el tablero, primero entrando a Romelu Lukaku por Charles de Keteleare y después sustituyendo a Kevin de Bruyne y Jeremy Doku por Dodi Lukebakio y Nicolas Raskin, jugadores con los que Bélgica ganó profundidad y manejo de pelota tras el error en defensa que dejó ingresar solo a Ismaïla Sarr en la jugada del 0-2 parcial a favor de Senegal.

Después del minuto 60, el compromiso dio un vuelco que fue definitivo. Antes del gol de Lukaku al 86’, Lukebakio ganó en los regates, creando opciones claras de gol que avisaban la remontada de los Diablos Rojos. Después del gol del empate de Tielemans, donde se equivoca el arquero Diaw, Bélgica se hizo con el juego hasta el inicio de la prórroga.

Sobre el final, todo se definió gracias a un penal faltando 2 minutos para el finiquito del tiempo extra, otro error. Tras la larga revisión en el VAR y la decisión de marcar penalti por parte del árbitro hondureño Said Martínez, Youri Tielemans definió con frialdad y acabó con las esperanzas senegalesas. Se puede afirmar que la mano del técnico francés, Rudi Garcia, se hace notar, quien lleva a Bélgica a los octavos de final del Mundial después de 8 años.

Temas recomendados

Selección Bélgica
Selección Senegal
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Eliminatorias Mundial 2026
Mundial 2026
Copa del mundo
Copa Mundial de la FIFA 2026
Norteamérica
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos