“Dios me tiene para grandes cosas”: Ana María Saavedra, la única trilliza que sobrevivió tras el terremoto en Cali

Atrapada entre los escombros de su vivienda en Cali tras el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto, Ana María Saavedra se logró salvar la vida porque el cuerpo le quedó tapado y su cabeza expuesta en el colapso. “Empezó a gritar y gritar...”, reveló uno de sus familiares.
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“Entonces llegó gente y lograron rescatarla”, relató su prima, Diana March, recientemente a Blu Radio. Sin embargo, el rescate fue solo el comienzo de una dura etapa marcada por las intervenciones médicas y el impacto de perder a su núcleo familiar.