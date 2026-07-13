Arqueros que ganaron desde los once metros: conozca a los antipenal del Mundial 2026

Los penales en el fútbol son ese momento que nadie se quiere perder, muy disfrutable de ver, eso sí, siempre y cuando ninguno de los dos equipos en duelo sea el que uno apoya. En este apartado tan especial del deporte existen dos protagonistas: el cobrador, que busca convertir, y el guardián del arco, sobre quien recaen todas las esperanzas de su equipo.
El penal puede sancionarse como castigo por una falta cometida dentro del área propia, que mide 16,5 metros de largo por 40,3 de ancho. Allí, el valor de una atajada —si llega a producirse— depende del contexto del partido, determinado principalmente por el tiempo de juego y el marcador.
La otra cara de la moneda es la tanda de penales. Para algunos, una cuestión de suerte; para otros, una instancia que se estudia y se prepara. Lo cierto es que son estas definiciones las que agrandan el mito de los grandes arqueros. Repasemos a los antipenales de Norteamérica 2026.