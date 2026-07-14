Argentina vs. Inglaterra, el pulso más picante por la final del Mundial: así han sido sus últimos partidos

La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se citan este miércoles en Atlanta en el partido más crucial de su picante historia: las semifinales del Mundial de 2026.
Pocos enfrentamientos de selecciones cargan con tantas polémicas y morbo como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha condimentado dentro y fuera de la cancha.
La Guerra de las Malvinas o la Mano de Dios de Diego Maradona, que eliminó a los Tres Leones en cuartos de final del Mundial de 1986, son tal vez los mayores ápices de un antagonismo listo para escribir un nuevo capítulo.
En las cinco ocasiones anteriores que se enfrentaron en la mayor pasarela del fútbol -en fases de grupo, octavos y cuartos- no había tanto en juego. Los europeos festejaron en tres ocasiones y los sudamericanos en dos.
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Pero esta vez, en el Mercedes-Benz Stadium, un deslumbrante recinto con capacidad para 68.239 espectadores, está en juego que Argentina dispute su segunda final consecutiva o que Inglaterra clasifique a su primera final en seis décadas.
Ambos bandos han llamado a la calma frente a un encuentro que se disputará con el otro finalista ya definido, pues Francia y España pulsean un día antes en Arlington, cerca de Dallas.
“El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, luego de eliminar en el alargue a Suiza (3-1) en cuartos de final el sábado.