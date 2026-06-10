Video | Árbitro Omar Artan, que no pudo entrar a EE. UU., fue recibido como un héroe en Somalia

Centenares de personas hicieron un recibimiento digno de un campeón al árbitro somalí Omar Artan, este miércoles en Mogadiscio, después de que le fuera prohibida la entrada a Estados Unidos, donde iba a dirigir el Mundial de fútbol que comienza el jueves.

Las dificultades vividas por Artan, elegido mejor árbitro africano el año pasado, han suscitado una ola de indignación en Somalia.

Por ello, un centenar de personas se propuso homenajear al árbitro con un recibimiento más propio de los futbolistas en el aeródromo Adan Adde de la capital del país africano.

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Después tuvo lugar un evento más multitudinario en su honor en un estadio de Mogadiscio, en el marco de un partido de la liga nacional entre los equipos Heegan y Dekedaha.

En la grada, la multitud se levantó al unísono cuando entró en el recinto el árbitro, acompañado de altos responsables gubernamentales: fue entonces cuando el público empezó a ondear banderas somalíes, a aplaudir y a corear el nombre del árbitro y el himno nacional.

“Nunca olvidaré este momento”, agradeció el árbitro en un mensaje a los espectadores, que pronunció llevando una enseña nacional sobre los hombros.