Los asistentes técnicos de Lorenzo revelan la fórmula de Colombia para superar a Congo

La selección Colombia ya dejó atrás su estreno ante Pakistán y concentra toda su atención en el compromiso frente a Congo. En la antesala del encuentro, los asistentes técnicos de Néstor Lorenzo, Amaranto Perea y Fernando Alloco, analizaron el rendimiento del equipo y anticiparon las claves para afrontar un rival que promete presentar dificultades similares a las del debut.
Perea destacó que el balance del primer partido fue positivo y valoró el cumplimiento del plan trazado por el cuerpo técnico, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar.