Los asistentes técnicos de Lorenzo revelan la fórmula de Colombia para superar a Congo

Perea destacó que el balance del primer partido fue positivo y valoró el cumplimiento del plan trazado por el cuerpo técnico, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar.

La selección Colombia ya dejó atrás su estreno ante Pakistán y concentra toda su atención en el compromiso frente a Congo. En la antesala del encuentro, los asistentes técnicos de Néstor Lorenzo, Amaranto Perea y Fernando Alloco, analizaron el rendimiento del equipo y anticiparon las claves para afrontar un rival que promete presentar dificultades similares a las del debut.

“El cierre del partido contra Uzbekistán fue positivo. Muchas cosas salieron como las habíamos planificado y conseguimos una victoria importante. Es cierto que por momentos nos faltó precisión, pero sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo con un bloque bajo y buscando el contragolpe”, explicó.

El exdefensor señaló que esperan un planteamiento similar por parte de Congo, razón por la cual Colombia deberá combinar paciencia con intensidad ofensiva.

“Hay que tener paciencia, pero no pasividad. La pelota debe circular con mucha velocidad y debemos utilizar todos los recursos que tenemos: por las bandas, por dentro, con remates de media distancia y ganando los duelos. El fútbol no tiene una sola forma”, afirmó.

Perea también aseguró que el equipo cuenta con diferentes alternativas tácticas y que las decisiones dependerán del desarrollo del encuentro.

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“No trabajamos únicamente un plan A. Tenemos plan B y plan C. Todo depende de cómo reaccione el rival, del momento del partido y de los jugadores que estén en mejores condiciones para responder a cada situación”, señaló.

Asimismo, hizo referencia al tramo final del encuentro ante Uzbekistán, cuando Colombia retrocedió algunos metros para aprovechar los espacios que dejó el rival.

“Ellos asumieron riesgos y eso nos permitió hacer daño en las transiciones. Quizás debemos intentar sostenernos más tiempo en un bloque medio y no tan cerca de nuestra área”, añadió.

Por su parte, Fernando Alloco resaltó el trabajo colectivo y la capacidad del equipo para resolver un partido que se complicó por el planteamiento defensivo del adversario.

“Pudimos controlar las situaciones que podían presentarse y las individualidades respondieron como el partido lo requería. Hay futbolistas que reciben doble o triple marca y ante un bloque tan bajo eso hace más complejo generar espacios”, comentó.

Sobre Congo, el asistente argentino advirtió que se trata de una selección peligrosa, especialmente por la velocidad de sus transiciones.

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“Es un rival complicado, que ataca muy rápido por las bandas y en las transiciones defensa-ataque. Pero nosotros analizamos a todos los rivales de la misma manera y tratamos de mantener nuestra identidad, adaptándonos a las circunstancias que plantea cada partido”, explicó.

Alloco descartó que el equipo haya sentido presión en el debut y destacó que las primeras jornadas han sido exigentes para todas las selecciones.

“No me pareció que hubiera miedo escénico. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil y creo que el equipo respondió muy bien”, sostuvo.

Finalmente, el integrante del cuerpo técnico subrayó que la fortaleza mental ha sido uno de los principales activos de la selección.

“Estamos muy bien desde lo mental y eso es muy importante. Para ganarle a Congo hay que ser protagonistas, ganar los duelos y hacer muchas cosas bien. El equipo está fuerte y sólido”, concluyó.