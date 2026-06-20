Alemania sufrió, pero al final logró la victoria ante Costa de Marfil y es líder del Grupo E del Mundial de Norteamérica

Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, al sumar seis puntos.

Undav dio vuelta el marcador para los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68’ y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abrió el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

También le puede interesar: Países Bajos se recuperó en el Mundial y goleó a Suecia, se acerca así a la clasificación a dieciseisavos de final

Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil suma tres puntos gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut y a la espera de lo que pase en el duelo entre los ecuatorianos y Curazao, que se disputará este sábado, a las 7:00 de la noche.