Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Alemania sufrió, pero al final logró la victoria ante Costa de Marfil y es líder del Grupo E del Mundial de Norteamérica

Deniz Undav marcó doblete para los teutones, por los africanos había marcado Franck Kessie.

  • Los cuatro veces campeones del mundo, sufrieron pero al final ganaron 2-1 ante Costa de Marfil, y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
    Los cuatro veces campeones del mundo, sufrieron pero al final ganaron 2-1 ante Costa de Marfil, y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, al sumar seis puntos.

Undav dio vuelta el marcador para los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68’ y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abrió el marcador para los Elefantes a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

También le puede interesar: Países Bajos se recuperó en el Mundial y goleó a Suecia, se acerca así a la clasificación a dieciseisavos de final

Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil suma tres puntos gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut y a la espera de lo que pase en el duelo entre los ecuatorianos y Curazao, que se disputará este sábado, a las 7:00 de la noche.

Pendientes de Nico Schlotterbeck

Lastimosamente la felicidad por la clasificación anticipada se vio opacada por la lesión de Nico Schlotterbeck, quien al parecer, se perdería el resto del Mundial de Nortamérica ya que se sospecha que pueda tener una lesión de ligamentos, “algo que no pinta bien’, según comentó Julian Nagelsmann, técnico de Alemania.

Lea además: Video | Así fue la expulsión del paraguayo Miguel Almirón por taparse la boca vs. Turquía: le aplicaron la Ley Prestianni

Por ahora, se tiene que esperar la revisión a fondo de los médicos para establecer el tipo de lesión y el tratamiento al que se debe someter Nico Schlotterbeck.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Estados Unidos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos