¡Gokú volvió a sacar todos sus poderes! Yeison López ganó dos oros y rompió récord mundial

El pesista colombiano Yeison López volvió a romper un récord mundial. Esta vez lo hizo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en República Dominicana. Gokú, como es conocido, levantó 182 kilos en el arranque –alzar el peso desde el suelo hasta tener los brazos completamente extendidos sin hacer pausas–, y se quedó con la medalla de oro de la prueba.
López, que fue medallista en los Juegos Olímpicos de París en 2024, también se quedó con la presea dorada en la prueba de envión 88 kilogramos, donde levantó 202 kilos en su primer levantamiento y con eso se aseguró la medalla que lo acerca a las próximas olimpiadas, que serán en Los Ángeles durante agosto de 2028.