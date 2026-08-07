Gustavo Petro abandona la Casa de Nariño tras cuatro años en la Presidencia

“Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. ¡Viva Colombia libre!”, con esas palabras, el presidente saliente, Gustavo Petro, abandonó este viernes la Casa de Nariño en medio de honores militares, como parte de la ceremonia de cambio de mando que dio paso al inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella. El exmandatario estuvo acompañado por su hija menor, Antonella Petro, y por Nicolás Alcocer, hijo de la ex primera dama Verónica Alcocer, el mandatario salió de la sede presidencial, donde ejerció el cargo durante los últimos cuatro años. Le puede interesar: Cuatro años a bordo de sí mismo: crónica de la relación “tóxica” de Petro con el poder También lo acompañaron varios miembros de su gabinete, incluyendo a Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Germán Ávila (Hacienda), Pedro Sánchez (Defensa), María Fernando Rojas (Transporte) y la encargada Cielo Rusinque (Justicia).

Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño acompañado por su hija Antonella y miembros de su equipo. El Batallón Guardia Presidencial le rindió honores con una calle de honor antes de que pronunciara un breve discurso a las afueras del Palacio Presidencial. FOTO: Presidencia

Así fue la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño

En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el Batallón Guardia Presidencial le rindió honores y conformó una calle de honor para despedir al jefe de Estado, en cumplimiento del protocolo previsto para la transmisión del poder. El presidente saliente también afirmó que su administración actuó “en función del pueblo” y sostuvo que “todo lo que hicimos fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra y mar”. Siga leyendo: Así será la inédita posesión de Abelardo de la Espriella: este es el orden de la ceremonia

En medio de su discurso, el ahora expresidente Gustavo Petro le agradeció a los soldados por su servicio y ceremonia de despedida. “Dijeron que me quedaría en la casa de Nariño y que cerraría el Congreso de la República. Ahora dejo esa casa, y quién ha cerrado el Congreso de la República es otro y no hay presidente para entregarle el mando”, agregó el mandatario.

Conozca aquí: En vivo | Abelardo de la Espriella ya está en el centro de Cali y Santos rompió el silencio por no ser invitado a la posesión Mientras el expresidente Petro salía del recinto, el público notó la falta de dos figuras importantes del Pacto Histórico, el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el excandidato presidencial del partido (y ahora senador de la oposición), Iván Cepeda. Sin embargo, el vacío que dejaron en la despedida de Petro de la Presidencia no se atañe a un roce, sino a que se encargaron de liderar las marchas de la oposición en Cali, donde Abelardo de La Espriella hizo el juramento que lo convirtió, oficialmente, el presidente.

Tras la ceremonia, el expresidente Petro y su hija Antonella aprovecharon para compartir un video con palabras de despedida leídas por la adolescente: “A todo el personal que nos ha ayudado, cuidado y acompañado en estos últimos años, queremos extenderles nuestro más profundo agradecimiento. Cada uno de ustedes fue una pieza fundamental para lograr llevar el cambio adelante”, dijo, resaltando la labor de los policías, jardineros, meseros, trabajadores del aseo, oficinistas y cocineros de la Casa de Nariño. “Gracias por cuidar a mi papá y a toda mi familia. No es un adiós, es un hasta pronto”, agregó. En el video, uno de los funcionarios le respondió a Antonella: “no nos olviden”, otro le pidió no abandonar el fútbol. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Amplíe la noticia: Comienza la presidencia de De la Espriella: así fue el juramento y la imposición de banda en Cali

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