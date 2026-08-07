Gustavo Petro abandona la Casa de Nariño tras cuatro años en la Presidencia

“Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. ¡Viva Colombia libre!”, con esas palabras, el presidente saliente, Gustavo Petro, abandonó este viernes la Casa de Nariño en medio de honores militares, como parte de la ceremonia de cambio de mando que dio paso al inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella.
El exmandatario estuvo acompañado por su hija menor, Antonella Petro, y por Nicolás Alcocer, hijo de la ex primera dama Verónica Alcocer, el mandatario salió de la sede presidencial, donde ejerció el cargo durante los últimos cuatro años.
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También lo acompañaron varios miembros de su gabinete, incluyendo a Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Germán Ávila (Hacienda), Pedro Sánchez (Defensa), María Fernando Rojas (Transporte) y la encargada Cielo Rusinque (Justicia).