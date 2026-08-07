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Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella desde Cali

07 de agosto de 2026
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Colombia vivirá este 7 de agosto una posesión presidencial inédita. Por primera vez en la historia reciente, el acto de transmisión de mando se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede principal la ciudad de Cali....

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