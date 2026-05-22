Gustavo Petro y Jota Pe Hernández no lograron una conciliación ante la Corte Suprema; así seguirá el pleito judicial

En la Corte Suprema se vieron la cara el presidente Gustavo Petro y uno de sus máximos opositores, Jonathan Pulido Hernández (conocido como Jota Pe Hernández) para resolver un pleito judicial que también implica a los representantes Lina Garrido y Miguel Polo Polo. No hubo conciliación entre las partes.
El encuentro se llevó a cabo en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia este viernes, 22 de mayo. La audiencia que fue convocada por el magistrado César Reyes se extendió por más de dos horas y se desarrolló en un ambiente cordial.
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La diligencia contó con la presencia de Gustavo Petro que estuvo acompañado por su abogado, Alejandro Carranza. Por parte de los denunciados solo estuvo el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández. Los congresistas Lina Garrido y Miguel Polo Polo no estuvieron presentes.